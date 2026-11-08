500 Yıldır Her Gün Yüzlerce Kişi Bu Heykellere Tokat Atıyor

Qin Hui, 12. yüzyılda Song Hanedanlığı'nın şansölyesiydi. Song ve Jin hanedanlıkları arasındaki barışın sağlanmasında önemli rol oynadı. Ancak Çin'de bir kahraman olarak değil, bir hain olarak hatırlanıyor. Günümüz tarihçilerine göre Qin Hui, Jin Hanedanlığı ile barış görüşmelerinin önünü açmak için General Yue Fei'yi itaatsizlik ve ihanetle suçladı. General hapiste idam edildi.

Yue Fei, işgalcilere karşı büyük zaferler kazanmış ve Song Hanedanlığı'nı cesurca savunmuştu. Ölümünden sonra Çin'de sadakatin sembolü haline geldi. Qin Hui ise ülke tarihinin en nefret edilen siyasetçilerinden biri oldu. Çin'in en sevilen kızarmış hamur işlerinden yóutiáo'nun da bu çiftten esinlendiği anlatılıyor. Birbirine yapışık iki hamur şeridinden oluşan atıştırmalığın adı 'yağda kızarmış şeytan' anlamına geliyor.