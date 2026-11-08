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500 Yıldır Her Gün Yüzlerce Kişi Bu Heykellere Tokat Atıyor

500 Yıldır Her Gün Yüzlerce Kişi Bu Heykellere Tokat Atıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 08:31
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Çin'in Hangzhou kentinde diz çökmüş, elleri arkadan bağlı iki heykel var. Heykeller, Çin tarihinin en nefret edilen isimlerinden Qin Hui ve eşine ait. Beş yüz yılı aşkın süredir her gün yüzlerce kişi bu heykellere tokat atıyor, tekme vuruyor ve tükürüyor.

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Halk kahramanı bir generalin ölümüne neden oldu

Halk kahramanı bir generalin ölümüne neden oldu

Qin Hui, 12. yüzyılda Song Hanedanlığı'nın şansölyesiydi. Song ve Jin hanedanlıkları arasındaki barışın sağlanmasında önemli rol oynadı. Ancak Çin'de bir kahraman olarak değil, bir hain olarak hatırlanıyor. Günümüz tarihçilerine göre Qin Hui, Jin Hanedanlığı ile barış görüşmelerinin önünü açmak için General Yue Fei'yi itaatsizlik ve ihanetle suçladı. General hapiste idam edildi.

Yue Fei, işgalcilere karşı büyük zaferler kazanmış ve Song Hanedanlığı'nı cesurca savunmuştu. Ölümünden sonra Çin'de sadakatin sembolü haline geldi. Qin Hui ise ülke tarihinin en nefret edilen siyasetçilerinden biri oldu. Çin'in en sevilen kızarmış hamur işlerinden yóutiáo'nun da bu çiftten esinlendiği anlatılıyor. Birbirine yapışık iki hamur şeridinden oluşan atıştırmalığın adı 'yağda kızarmış şeytan' anlamına geliyor.

Heykeller gördüğü hasar yüzünden 11 kez yenilendi

Heykeller gördüğü hasar yüzünden 11 kez yenilendi

Qin Hui ve eşinin dökme demir heykelleri, Hangzhou'da General Yue Fei'nin türbesinin karşısında duruyor. İkisi de başları önde, elleri arkadan bağlı ve diz çökmüş halde. Heykeller 15. yüzyılın sonunda ilk kez yerleştirildi.

O günden bu yana ziyaretçiler heykellere tokat atıyor, yumruk ve tekme vuruyor. Bazı günler bu sayı binleri buluyor. Heykeller gördüğü hasar yüzünden bugüne kadar 11 kez yenilendi. Şu anki heykeller 1979'dan kalma.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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