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5-11 Şubat Haftanın Yantrası Kundalini Nazar ve Negatif Saldırılara Karşı Koruma Şaman Yantrası

etiket 5-11 Şubat Haftanın Yantrası Kundalini Nazar ve Negatif Saldırılara Karşı Koruma Şaman Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 23:53

Kundalini şaman yantrası ateş elementinin gücünü toprak elementiyle harmanlayarak üzerindeki güçlü semboller ile nazarı etkisiz kılarak negatif saldırıların tamamını mühürleyerek tüm yaşamsal alanlarımızda etkisiz kılar.

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