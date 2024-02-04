5-11 Şubat Haftanın Yantrası Kundalini Nazar ve Negatif Saldırılara Karşı Koruma Şaman Yantrası
5-11 Şubat Haftanın Yantrası Kundalini Nazar ve Negatif Saldırılara Karşı Koruma Şaman Yantrası
Kundalini şaman yantrası ateş elementinin gücünü toprak elementiyle harmanlayarak üzerindeki güçlü semboller ile nazarı etkisiz kılarak negatif saldırıların tamamını mühürleyerek tüm yaşamsal alanlarımızda etkisiz kılar.
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Özgür iradenizi ortaya koymanız her bakımdan kolaylaşır.
Şansın başarının istikrar sevginin taşı shiva lingam ile bereketiniz başarınız artsın.
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