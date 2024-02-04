5-11 Şubat Haftanın Yantrası Kundalini Nazar ve Negatif Saldırılara Karşı Koruma Şaman Yantrası

İş hayatınızda istikrar ve başarı için 14 milyon yıl önce göktaşı çarpması oluşan bu olağan üstü güçlü kristal yeryüzünün en güçlü titreşimlerini barındırır. İş yerinizde başarı şans ve kazanımlar için kullanılır. Cüzdanlarınızda taşıyabilir ev ve ofisinizde 1 3 7 adet olarak kullanabilirsiniz. Shiva Lingam özellikle iş görüşmelerinde iyi bir izlenim bırakmakta fayda sağlar. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için şansınızı artırır.

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