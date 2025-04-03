45 Ayrı Dosyadan Aranan Şahıs Uludağ Tatili Dönüşünde Polisler Tarafından Karşılandı
45 Ayrı Dosyadan Aranan Şahıs Uludağ Tatili Dönüşünde Polisler Tarafından Karşılandı
Bursa’da 4 yıl hapsi istenen ve 45 ayrı suç dosyası olan 24 yaşındaki Doğukan Y. polis ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı. Şahıs, Uludağ’da tatil yapmaya gitmiş, dönüşü de teleferikle gerçekleştirmişti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Teleferik durduğu sırada polisler şahsı gözaltına aldı. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
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Şahsın yaşadığı şaşkınlık gözlerinden okundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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