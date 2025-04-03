Bursa’da 4 yıl hapsi istenen ve 45 ayrı suç dosyası olan 24 yaşındaki Doğukan Y. polis ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı. Şahıs, Uludağ’da tatil yapmaya gitmiş, dönüşü de teleferikle gerçekleştirmişti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Teleferik durduğu sırada polisler şahsı gözaltına aldı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA