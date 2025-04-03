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45 Ayrı Dosyadan Aranan Şahıs Uludağ Tatili Dönüşünde Polisler Tarafından Karşılandı

45 Ayrı Dosyadan Aranan Şahıs Uludağ Tatili Dönüşünde Polisler Tarafından Karşılandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 12:17

Bursa’da 4 yıl hapsi istenen ve 45 ayrı suç dosyası olan 24 yaşındaki Doğukan Y. polis ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı. Şahıs, Uludağ’da tatil yapmaya gitmiş, dönüşü de teleferikle gerçekleştirmişti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Teleferik durduğu sırada polisler şahsı gözaltına aldı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Şahsın yaşadığı şaşkınlık gözlerinden okundu.

Şahsın yaşadığı şaşkınlık gözlerinden okundu.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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