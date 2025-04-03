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Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, Üst Geçitten Düşerek Hayatını Kaybetti

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, Üst Geçitten Düşerek Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 11:05

Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına Giresun’a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, üst geçitten düşerek hayatını kaybetti.

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Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, Giresun'da köprüden düştü.

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, Giresun'da köprüden düştü.

Üzerinden otomobil geçen 27 yaşındaki mankenin alkollü olduğu öğrenildi.

Ramazan Bayramı tatili için 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci şekilde hayatını kaybetti.

Ramazan Bayramı tatili için 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci şekilde hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, genç manken üst geçitten geçmeye çalışırken yola düşerek hayatını kaybetti. Güler Erdoğan'ın alkollü olduğu öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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