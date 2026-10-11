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400 Kişi 7 Yıl Boyunca Yerin 23 Metre Altında Yaşadı

400 Kişi 7 Yıl Boyunca Yerin 23 Metre Altında Yaşadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:01
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Vietnam Savaşı sırasında Quảng Trị eyaletindeki Vịnh Mốc balıkçı köyünün sakinleri, bombardımandan kurtulmak için evlerinin altına tüneller kazdı. Yaklaşık 400 kişi, en derin katı 23 metreyi bulan tünel ağında 1965'ten 1972'ye kadar yaşadı.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Köy ağır bombardıman altında kalınca halk evlerinin altını kazmaya başladı

Köy ağır bombardıman altında kalınca halk evlerinin altını kazmaya başladı

Vịnh Mốc, Askerden Arındırılmış Bölge'ye yakın bir balıkçı köyüydü. 1965'ten itibaren bölge ağır bombardıman altında kaldı.

Köylüler başka yere taşınmanın riskli olduğunu düşündü. Rehber Văn Ngọc Vũ, toprağın altına inmeyi hem pratik hem stratejik bir tercih olarak anlatıyor.

Fikri 1963'te bölgeyi ziyaret eden üst düzey Komünist Parti yetkilisi Trần Nam Trung'un ortaya attığı aktarılıyor. Trung'a ilham veren, Ho Chi Minh Kenti yakınındaki Củ Chi tünelleri oldu. Kazı 1965'te başladı ve iki yıl sürdü. Çalışmaları sınır polisi komutanı Lê Xuân Vy yönetti.

Tüneller üç kata bölündü ve 13 çıkışın 7'si denize açıldı

Tüneller üç kata bölündü ve 13 çıkışın 7'si denize açıldı

Tünel ağı üç katlıydı ve en derin kat yaklaşık 23 metreye iniyordu. Koridorlar zikzaklı kazıldı, böylece patlamaların etkisi azalıyordu. Havalandırma boşlukları ve kuyular da yapıldı.

Toplam 13 çıkışın bir kısmı tarlalara, yedisi denize açılıyordu. Ziyaretçiler bugün deniz tarafındaki çıkışlardan biriyle tünelden ayrılıyor.

Yemek için Hoàng Cầm ocağı sistemi kullanıldı. Adını bir Kuzey Vietnam askerinden alan sistem, dumanı uzun kanallarda soğutup gizlenmiş deliklerden dışarı veriyordu.

Aileler gündüz yer altında kalıp geceleri tarlaya ve denize çıktı

Aileler gündüz yer altında kalıp geceleri tarlaya ve denize çıktı

Köylüler gün boyunca saklandı. Geceleri tarım, balıkçılık ve ihtiyaç toplamak için dışarı çıktı. Aileler duvardaki küçük oyuklarda uyudu.

Tünellerde doğumhane olarak kullanılan bir oda da vardı. Rehberler orada en az 17 bebeğin doğduğunu anlatıyor. Müze, bombardıman sırasında içeride can kaybı olmadığını ve kompleksin hiçbir zaman yok edilemediğini belirtiyor.

Vịnh Mốc tünelleri 28 Nisan 2015'teki törenle ulusal özel miras alanı olarak tanındı. Bugün Huế'den günübirlik gezilerle ve Askerden Arındırılmış Bölge turlarıyla ziyaret ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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