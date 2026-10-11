400 Kişi 7 Yıl Boyunca Yerin 23 Metre Altında Yaşadı
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Köy ağır bombardıman altında kalınca halk evlerinin altını kazmaya başladı
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Tüneller üç kata bölündü ve 13 çıkışın 7'si denize açıldı
Aileler gündüz yer altında kalıp geceleri tarlaya ve denize çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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