400 Kişi 7 Yıl Boyunca Yerin 23 Metre Altında Yaşadı

Köylüler gün boyunca saklandı. Geceleri tarım, balıkçılık ve ihtiyaç toplamak için dışarı çıktı. Aileler duvardaki küçük oyuklarda uyudu.

Tünellerde doğumhane olarak kullanılan bir oda da vardı. Rehberler orada en az 17 bebeğin doğduğunu anlatıyor. Müze, bombardıman sırasında içeride can kaybı olmadığını ve kompleksin hiçbir zaman yok edilemediğini belirtiyor.

Vịnh Mốc tünelleri 28 Nisan 2015'teki törenle ulusal özel miras alanı olarak tanındı. Bugün Huế'den günübirlik gezilerle ve Askerden Arındırılmış Bölge turlarıyla ziyaret ediliyor.