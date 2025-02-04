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4 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Diziler Var?

4 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Diziler Var?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2025 - 08:57

Bugün, televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri, “Bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var?” oldu. 4 Şubat 2025 Salı günü için kanal kanal TV yayın akışını derledik. İşte Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 yayın akışı

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TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13.15 - Seksenler

  • 14.35 - Masumlar Apartmanı

  • 17.45 - Lingo Türkiye

  • 19.00 - Ana Haber

  • 19.55 - İddiaların Aksine 

  • 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı (yeni bölüm)

  • 00.15 - 'Türk Sineması' Pota

ATV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

ATV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri

  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13.00 - ATV Gün Ortası

  • 14.00 - Bir Gece Masalı (tekrar)

  • 16.00 - Esra Erol'da

  • 19.00 - ATV Ana Haber

  • 20.00 - Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

  • 00.20 - Başka Bir Gün (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

KANAL D YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

  • 08:00 - Bu Sabah

  • 10:00 - Bahar (tekrar)

  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 - Show Ana Haber

  • 20:00 - Bahar (yeni bölüm)

  • 00.15 - Sandık Kokusu (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

STAR TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

  • 09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 - Kiralık Aşk 

  • 19:00 - Star Haber

  • 20:00 - Sen Ağlama İstanbul (yeni bölüm)

  • 00.15 - Sahipsizler (tekrar)

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TV8 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

TV8 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)

  • 08.30 - Gel Konuşalım

  • 12.15 - Survivor All Star-Gönüllüler

  • 16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20.00 - Survivor All Star-Gönüllüler (yeni bölüm)

  • 00.15 - Survivor Ekstra
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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