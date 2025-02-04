4 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Diziler Var?
4 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Diziler Var?
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TRT 1 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
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ATV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
KANAL D YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
SHOW TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
STAR TV YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
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TV8 YAYIN AKIŞI (4 ŞUBAT)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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