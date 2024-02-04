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4 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 08:18

4 Şubat Pazar haftanın son gününde ekranda hangi yapımların yer alacağı oldukça merak ediliyor. Seyirciler takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini beklerken, diğer yandan yarışma programları, yerli ve yabancı filmler de yayın akışında yerlerini alıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Şubat Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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4 Şubat Pazar TRT1 Yayın Akışı

4 Şubat Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 06.05 Beni Böyle Sev

  • 08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

  • 11.45 Enine Boyuna

  • 13.00 Biraz Kül Biraz Duman

  • 14.05 Bir Sevdadır

  • 17.15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19.00 Ana Haber

  • 20.00 Teşkilat

4 Şubat Pazar SHOW TV Yayın Akışı

4 Şubat Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Şabaniye

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Tatlı Dillim

  • 15:15 Kızılcık Şerbeti

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Sakar Şakir

  • 21:45 Korkusuz Korkak

  • 23:30 Sandık Kokusu

4 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

4 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

4 Şubat Pazar FOX (NOW TV) Yayın Akışı

4 Şubat Pazar FOX (NOW TV) Yayın Akışı

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11.15 Ekonomi Arası

  • 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

  • 13.00 Kopuk

  • 15.45 Şahane Hayatım

  • 19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

  • 20.00 Kirli Sepeti

4 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı

4 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Yabancı Damat

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza

  • 14:45 Çok Güzel Hareketler 2

  • 15:15İnci Taneleri

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Yargı

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4 Şubat Pazar STAR TV Yayın Akışı

4 Şubat Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 09:00 Sakla Beni

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:00 Ömer

  • 16:00 Sakla Beni

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:30 Ömer

4 Şubat Pazar TV8 Yayın Akışı

4 Şubat Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

  • 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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