4 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

4 Şubat Pazar haftanın son gününde ekranda hangi yapımların yer alacağı oldukça merak ediliyor. Seyirciler takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini beklerken, diğer yandan yarışma programları, yerli ve yabancı filmler de yayın akışında yerlerini alıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Şubat Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...