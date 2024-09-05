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4’lü Kız Arkadaş Grubundan Bazı Flört Tespitlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

4’lü Kız Arkadaş Grubundan Bazı Flört Tespitlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 19:47

Hafta sonu yaklaşıyorken bakalım bu Perşembe günü sosyal medyanın sevilen mecralarından Twitter’da kimler viral olmanın tadına varmış? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Toplu halde bunu yapmayı bırakmalıyız 👇

Toplu halde bunu yapmayı bırakmalıyız 👇
twitter.com

Bi’ süre Twitter gündemi belli 👇

Bi’ süre Twitter gündemi belli 👇
twitter.com

Mesela 👇

Mesela 👇
twitter.com

Sizce?

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👇

👇
twitter.com

Daha doğru bi’ tespit görmedik 👇

Daha doğru bi’ tespit görmedik 👇
twitter.com

Twitter’ın diğer gündemi ✨ Theo James ✨

İç güdüsel bi’ durum desek daha doğru sanki?

İç güdüsel bi’ durum desek daha doğru sanki?
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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