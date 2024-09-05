4’lü Kız Arkadaş Grubundan Bazı Flört Tespitlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
4’lü Kız Arkadaş Grubundan Bazı Flört Tespitlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hafta sonu yaklaşıyorken bakalım bu Perşembe günü sosyal medyanın sevilen mecralarından Twitter’da kimler viral olmanın tadına varmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Toplu halde bunu yapmayı bırakmalıyız 👇
Bi’ süre Twitter gündemi belli 👇
Mesela 👇
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👇
Daha doğru bi’ tespit görmedik 👇
İç güdüsel bi’ durum desek daha doğru sanki?
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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