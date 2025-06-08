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4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın Faciasında Mahkeme Kararını Verdi

4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın Faciasında Mahkeme Kararını Verdi

Diyarbakır yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 22:10

Diyarbakır'da, anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasında mahkeme kararını verdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yangın, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda çıktı.

Yangın, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda çıktı.

Yangında 36 yaşındaki anne Bircan Çavdar ile çocukları 12 yaşındaki Yunus Emre, 10 yaşındaki Elif ve 4 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi. 

Yangın sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi ve bina yöneticisi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi ve bina yöneticisi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 5 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan binanın müteahhidi M.A.Ç. ve yapı denetim sorumlusu B.C. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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