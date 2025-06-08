4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangın Faciasında Mahkeme Kararını Verdi
Diyarbakır'da, anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasında mahkeme kararını verdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yangın, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda çıktı.
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Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi ve bina yöneticisi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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