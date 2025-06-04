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30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 6

etiket 30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 6

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 03:13

Makyajla arana hâlâ mesafe koyuyorsan, hele ki “Ben 30 oldum ama hâlâ kontür nasıl yapılır bilmiyorum” diyorsan hiç sorun değil. Çünkü makyaj öğrenmenin yaşı yok. Bu içeriği tam da 30’lu yaşlarında makyaja yeni ısınanlar için hazırladık. Ne yapış yapış fondötenlere boğulacaksın, ne de 42 renkli paletlerin altında ezileceksin. Her biri pratik, sade ama etkili ürünler…“Ben artık biraz kendimle ilgilenmek istiyorum” diyen herkesin makyaj çantasına yavaş yavaş ekleyeceği o kurtarıcı parçaları listeledik. İster yıllarca uzak durmuş ol, ister yeni yeni merak sarmış ol başlamak için en güzel zaman şimdi! Hazırsan, seni harika önerilerle ürünlerle tanıştıralım.

30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 6. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.

Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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L’Oréal Paris Infaillible 24H Brow Lamination Şeffaf Kaş Sabitleyici

L’Oréal Paris Infaillible 24H Brow Lamination Şeffaf Kaş Sabitleyici

Kaş sabitleyici denince aklına beyaz beyaz iz bırakan, sertleştiren ürünler mi geliyor? Bu kaş sabitleyici kaşlarına doğal bir laminasyon etkisi verirken, sanki hiç ürün sürmemişsin gibi bir his bırakıyor. Kaşlar yukarı tarandı mı, o şekil 24 saat seninle.

L’Oréal Paris Infaillible 24H Brow Lamination Şeffaf Kaş Sabitleyici

Golden Rose Dream Lips Dudak Kalemi

Golden Rose Dream Lips Dudak Kalemi

Hani dudak kaleminden korkanlar var ya… Bu kalem onlara “Bak, bu iş o kadar da zor değilmiş” dedirtiyor. İster tek başına kullabiliyorsun, ister sevdiğin rujun altına kontür gibi geçebiliyorsun. Hafif, doğal ve kontrollü bir başlangıç için birebir.

Golden Rose Dream Lips Dudak Kalemi

MAKEUP REVOLUTION LONDON Reloaded Provocative Far Paleti

MAKEUP REVOLUTION LONDON Reloaded Provocative Far Paleti

İşte sana karıştırması kolay, pigmenti olay bir başlangıç paleti! Matlar günlük sade görünümler için, ışıltılılar ise seni anında “ışıltılı akşam moduna” sokuyor.

Yani bir palet, bol seçenek :)

MAKEUP REVOLUTION LONDON Reloaded Provocative Far Paleti

Show By Pastel Show Your Mood Dreamy Allık

Show By Pastel Show Your Mood Dreamy Allık

Bu allık sana fazla teknik detay gerektirmeden doğal bir canlılık sunuyor.

Üstelik minik boyutu sayesinde çantaya atıp çıkabilirsin!

Show By Pastel Show Your Mood Dreamy Allık

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

Kapatıcılığı yüksek ama ciltte kalın durmuyor, üstelik gün içinde “beni yenile” diye bağırmıyor. “Doğal ama toparlanmış” görünüm istiyorsan, bu ürünle sadece birkaç dokunuş yeter.

L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı

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Pastel Show Show Your Peace Transparent Eyebrow & Eyelash Mascara

Pastel Show Show Your Peace Transparent Eyebrow & Eyelash Mascara

Hem kaşlarını uslu uslu sabitliyor, hem de kirpiklerine doğal ama bakımlı etki veriyor. Doğallıktan şaşmayanların makyaj çantasında kesinlikle olmalı!

Pastel Show Show Your Peace Transparent Eyebrow & Eyelash Mascara

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair C01 Kontür Seti

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair C01 Kontür Seti

30’larına geldin ama hâlâ kontür fırçası elimde ne yapacağımı bilemiyorum diyorsan, bu kit seni hiç yormadan o işin içinden çıkarıyor. Tam dozunda gölge, aydınlık ve renk!

Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair C01 Kontür Seti

Maybelline New York Nudes Of New York Göz Farı

Maybelline New York Nudes Of New York Göz Farı

İçindeki nude tonlar her tene, her ruh haline, her kıyafete uyuyor. Tek paletle tüm işi çözüp pratiklik istiyorsan, bu paleti çantana at ve çık :)

Maybelline New York Nudes Of New York Göz Farı

Wet n Wild MegaGlo Dual-Ended Kontür Stick Light/Medium

Wet n Wild MegaGlo Dual-Ended Kontür Stick Light/Medium

“Yüzüm çizgi film karakterine döner mi?” endişesini hemen unut çünkü bu stick çok kolay karışıyor, yapaylıktan uzak duruyor. Yani fırça arama, karmaşık adımlarla uğraşma, direkt “dokundur, dağıt, bitir” modunda!

Wet n Wild MegaGlo Dual-Ended Kontür Stick Light/Medium

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Siyah Eyeliner

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Siyah Eyeliner

Ultra pigmentli siyah rengiyle tek seferde belirgin çizgiler çizerken, suya dayanıklı formülüyle gün boyu kalıcılık sunuyor. Fırçasının esnek yapısı sayesinde ince ya da kalın çizgiler çekmek çok kolay. Bu eyeliner, makyaj çantanda mutlaka yer almalı!

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Siyah Eyeliner

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L’Oréal Paris Telescopic Maskara

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Ultra ince fırçası sayesinde en minik kirpiği bile buluyor, çekip uzatıyor. Gün boyu akmadan, dökülmeden kirpiklerinde kalsın istiyorsan aradığın şey bu.

L’Oréal Paris Telescopic Maskara

Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Kaş sabitlemek sana hâlâ zor geliyorsa, Jowe bu işi tek hamlede çözüyor.

Ne dökülme var, ne yapış yapış his. Sürüyorsun ve tarıyorsun o dağınık kaşlarla vedalaşıyorsun.

Jowe Kaş Şekillendirici Wax

Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss

Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss

Şeffaf yapısıyla her rujun üzerine uygulanabiliyor, tek başına da dudaklara “ben buradayım” dedirtiyor. Tam da “parlıyorum ama rahatsız etmiyorum” diyenlerin ürünü.

Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Dudak Balsamı

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Dudak Balsamı

30’lu yaşlara geldiysen ve hâlâ dudaklarına ne süreceğini bilemiyorsan, NYX’in bu balsamı tam sana göre. Ne uğraştırıyor, ne taşırıyor, ne de “fazla iddialı mı oldum?” krizine sokuyor. Üstelik vegan, hafif, yapış yapış değil ve dudaklar nem bombası gibi oluyor.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Dudak Balsamı

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 2N Nötr Alt Ton

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 2N Nötr Alt Ton

Bu fondöten, kapatıcılıkla bakım arasında mükemmel bir denge kuruyor. Yani hem cilt tonunu eşitliyor, hem de “biraz da seni nemlendireyim” diyor. Çizgilere dolmuyor, ağırlık yapmıyor; sürüyorsun, dağıtıyorsun hepsi bu!

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 2N Nötr Alt Ton

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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