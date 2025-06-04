30'lu Yaşlarınızdaysanız ve Hala Makyaj Yapmayı Bilmiyorsanız Size Yardımcı Olacak Ürünler Serisi 6
Makyajla arana hâlâ mesafe koyuyorsan, hele ki “Ben 30 oldum ama hâlâ kontür nasıl yapılır bilmiyorum” diyorsan hiç sorun değil. Çünkü makyaj öğrenmenin yaşı yok. Bu içeriği tam da 30’lu yaşlarında makyaja yeni ısınanlar için hazırladık. Ne yapış yapış fondötenlere boğulacaksın, ne de 42 renkli paletlerin altında ezileceksin. Her biri pratik, sade ama etkili ürünler…“Ben artık biraz kendimle ilgilenmek istiyorum” diyen herkesin makyaj çantasına yavaş yavaş ekleyeceği o kurtarıcı parçaları listeledik. İster yıllarca uzak durmuş ol, ister yeni yeni merak sarmış ol başlamak için en güzel zaman şimdi! Hazırsan, seni harika önerilerle ürünlerle tanıştıralım.
30'lu yaşlar makyaj rehberi serimize 6. içerikle devam ediyoruz. Hazırsan başlıyoruz.
Bu içerik 03.06.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
L’Oréal Paris Infaillible 24H Brow Lamination Şeffaf Kaş Sabitleyici
Golden Rose Dream Lips Dudak Kalemi
MAKEUP REVOLUTION LONDON Reloaded Provocative Far Paleti
Show By Pastel Show Your Mood Dreamy Allık
L'Oréal Paris Infaillible Tüm Yüze Uygulanabilir Kapatıcı
Pastel Show Show Your Peace Transparent Eyebrow & Eyelash Mascara
Revolution Ultra Sculpt & Contour Kit Fair C01 Kontür Seti
Maybelline New York Nudes Of New York Göz Farı
Wet n Wild MegaGlo Dual-Ended Kontür Stick Light/Medium
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Siyah Eyeliner
L’Oréal Paris Telescopic Maskara
Jowe Kaş Şekillendirici Wax
Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss
NYX PROFESSIONAL MAKEUP Dudak Balsamı
L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 2N Nötr Alt Ton
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