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3 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

3 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 00:01 Son Güncelleme: 04.02.2025 - 00:04

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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1. Özge Özacar

1. Özge Özacar

2. Melisa Döngel

2. Melisa Döngel

3. Hande Soral

3. Hande Soral

4. Aslı Bekiroğlu

4. Aslı Bekiroğlu

5. Ecem Özkaya

5. Ecem Özkaya
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6. Sinem Ünsal

6. Sinem Ünsal

7. Hande Doğandemir

7. Hande Doğandemir

8. Birce Akalay

8. Birce Akalay

9. Şükran Ovalı

9. Şükran Ovalı

10. Sibil Çetinkaya

10. Sibil Çetinkaya
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11. Dilan Polat

11. Dilan Polat

12. Danla Bilic

12. Danla Bilic

13. Şükrü Özyıldız

13. Şükrü Özyıldız
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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