3 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
3 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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1. Özge Özacar
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2. Melisa Döngel
3. Hande Soral
4. Aslı Bekiroğlu
5. Ecem Özkaya
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6. Sinem Ünsal
7. Hande Doğandemir
8. Birce Akalay
9. Şükran Ovalı
10. Sibil Çetinkaya
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11. Dilan Polat
12. Danla Bilic
13. Şükrü Özyıldız
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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