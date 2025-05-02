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3 Mayıs -10 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 3 Mayıs -10 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 17:19

03 Mayıs 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 03 Mayıs 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 160 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 160 TL

  • - Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

  • - Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • - Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 229 TL

  • - Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 58,50 TL

  • - Sütaş % 2,5 Yağlı Süt 1 Litre 37,50 TL

  • - Balküpü / Nar / Doğuş Küp Şeker Çeşitleri 1 Kg 47,50 TL

  • - Beşler Hünkar Piliç Kangal Sucuk 400 gr 70 TL

  • - Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 60 TL

  • - Piliç Döner 200 gr 55 TL

  • - Piliç Şinitzel 700 gr 77,50 TL

Günün indirimli ürünlerini görmek için tıklayın.

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 339,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 339,50 TL

  • Zeo Yağlı Siyah Zeytin 2 Kg 220 TL

  • Zeo Yeşil Kırma Zeytin 400 gr 72,50 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 30,75 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 125 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

  • Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı 1300 ml 89 TL

  • Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri 2970 ml 199,90 TL

  • Oral-B Pro-3D White Diş Macunu 75 ml 59,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 85 TL

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

10 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

  • Sek Tereyağı 1 Kg 395 TL 

  • Pepsi Max / Yedigün / Lipton Buzlu Çay Çeşitleri 6x330 ml 110 TL

Nescafe Klasik Kahve 100 gr 109 TL

Nescafe Klasik Kahve 100 gr 109 TL

  • Nestle Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 39 TL

  • Nimet Grissini 125 gr 27,90 TL

  • Eti Etimek 143 gr 32,50 TL

  • Eti Burçak Sütlü Kremalı 4x100 gr 50 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 99 TL

  • Nescafe Gold Vanilya / Karamel Aromalı Kahve 95 gr 174,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 139,95 TL

  • Nescafe 3'ü 1 Arada / 2'si 1 Arada Kahve 15'li 75 TL

  • Nescafe Latte 16'lı + Latte Bardağı 129,50 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 79,50 TL

A101 Hadi

A101 Hadi
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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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