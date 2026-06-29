29 Haziran – 5 Temmuz 2026: Gökyüzünden 12 Burca Kaderi Değiştiren Mesaj Var

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA GERÇEK DOSTLAR, GERÇEK HEDEFLER VE GERÇEK HAYALLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hafta gökyüzü sizi geleceğinizle ilgili çok önemli farkındalıklara taşıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın on birinci evini aydınlatırken arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, organizasyonlar, topluluklar, projeler, sosyal medya faaliyetleri ve uzun vadeli hedefleriniz ön plana çıkıyor.

On birinci ev yalnızca dostlukları değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarınızı, hayallerinizi ve sizi hedeflerinize taşıyacak insanları temsil eder. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler yalnızca sosyal çevrenizle ilgili olmayacak; aynı zamanda gelecekte hangi insanlarla yol yürümeniz gerektiğini de gösterecek.

Oğlak Dolunayı bazı maskeleri düşürebilir. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu, kimin yalnızca çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini daha net görebilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkisi yeni bir boyuta taşınabilir, bir ekip çalışması sonuçlanabilir veya uzun süredir içinde bulunduğunuz bir sosyal çevreyle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Bazı Balıklar için sosyal medya projeleri, dijital çalışmalar, topluluk organizasyonları veya ekip faaliyetleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir proje görünür olabilir. Beklediğiniz destekler gelebilir veya tam tersine güvenmediğiniz insanların gerçek niyetlerini fark edebilirsiniz.

Merkür gerilemesi aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanınızda gerçekleşiyor. Bu nedenle geçmişten gelen aşklar, yarım kalmış duygular, eski flörtler veya kapanmamış romantik hikâyeler yeniden gündeme gelebilir. Bir zamanlar kalbinizi etkileyen biri yeniden karşınıza çıkabilir.

Ancak gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor. Geçmişten dönen herkes geleceğiniz için doğru kişi olmayabilir. Bu nedenle yalnızca sözlere değil davranışlara odaklanmanız gerekiyor. Gerçek sevgi tutarlılık ister. Verilen sözlerin arkasında eylem yoksa dikkatli olmakta fayda var.

Çocuk sahibi olan Balıklar için çocuklarla ilgili eğitim, gelişim veya gelecek planlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun süredir ertelenen bir mesele çözüme ulaşabilir.

İş hayatında ekip çalışmaları son derece önem kazanıyor. Tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla birlikte hareket etmek daha büyük başarılar getirebilir. Sosyal medya, dijital projeler, organizasyonlar, danışmanlıklar, topluluk yönetimi, eğitim çalışmaları ve network bağlantıları size yeni fırsatlar sunabilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca çalışma hayatınız, günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlık konularınız büyüme alanınız haline geliyor. Yeni iş fırsatları, yeni çalışma sistemleri ve daha verimli bir yaşam düzeni oluşturma şansı elde edebilirsiniz.

Maddi konularda sosyal bağlantılar üzerinden fırsatlar gelebilir. Bir arkadaşın tavsiyesi, bir ekip çalışması veya bir organizasyon aracılığıyla yeni kazanç kapıları açılabilir. Ancak arkadaşlarla para alışverişi, borç verme veya ortak harcamalar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Dostluk ve para ilişkisini birbirine karıştırmamak faydalı olacaktır.

Aşk hayatında romantik ve duygusal etkiler oldukça güçlü. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle kafa karışıklıkları yaşanabilir. Net olmayan kişiler, sürekli fikir değiştiren insanlar veya ne istediğini bilmeyen kişiler zaman kaybına neden olabilir. Kalbinizi korurken sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor.

Sağlık açısından ayaklar, lenf sistemi, bağışıklık sistemi, sıvı dengesi, ödem ve duygusal hassasiyetler dikkat çekiyor. Ruhsal yorgunluk bedensel enerjinizi düşürebilir. Bu nedenle dinlenmek, uyku düzenini korumak ve duygusal yüklerden uzaklaşmak büyük önem taşıyor.

Kaza riski özellikle dalgınlık, hayal kurarken dikkatin dağılması, telefonla ilgilenmek, uykusuzluk ve zihinsel dağınıklık nedeniyle artabilir. Araç kullanırken ve günlük işlerde daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları sosyal çevre, ekip çalışmaları, organizasyonlar, sosyal medya projeleri, iş düzeni, sağlıklı alışkanlıklar ve gelecek planlarıdır.

Bu haftanın riskli alanları ise hayal kırıklığı yaratan insanlara tekrar güvenmek, net olmayan ilişkileri sürdürmek, arkadaşlarla para ilişkisine girmek ve gerçekleri görmek yerine hayallere tutunmaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayatınızda herkesin kalıcı olması gerekmiyor. Bazı insanlar size bir ders öğretmek, bazıları bir kapı açmak, bazıları ise gerçek dostluğun ne olduğunu göstermek için gelir. Bu hafta kiminle yolunuza devam edeceğinizi, kimin ise geçmişte kalması gerektiğini daha net göreceksiniz. Geleceğiniz sizi büyütecek insanlarla şekillenecek. Bu nedenle artık kalbinizi tüketen değil, ruhunuzu güçlendiren insanlara yer açın.

Balık Olumlama Mührü

Ben doğru insanlarla aynı yolda yürümeyi seçiyorum.

Ben hayatımdaki gerçek dostları sevgiyle görüyorum.

Ben bana hizmet etmeyen bağları özgür bırakıyorum.

Ben geleceğime güvenle ilerliyorum.

Ben hayallerimi gerçeğe dönüştürecek fırsatları kabul ediyorum.

Ben sezgilerime güveniyorum.

Ben sağlıklı sınırlar oluşturuyorum.

Ben ruhumu besleyen insanları hayatıma çekiyorum.

Ben başarıyı ve mutluluğu paylaşabileceğim çevreler oluşturuyorum.

Ben geleceğimi sevgi, güven ve bilgelik üzerine inşa ediyorum.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA