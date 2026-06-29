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29 Haziran – 5 Temmuz 2026: Gökyüzünden 12 Burca Kaderi Değiştiren Mesaj Var

etiket 29 Haziran – 5 Temmuz 2026: Gökyüzünden 12 Burca Kaderi Değiştiren Mesaj Var

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 16:52
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29 Haziran – 5 Temmuz 2026 haftası sıradan bir hafta değil. Gökyüzü bu kez insanları yüzeyde kalan cevaplarla değil, ertelenmiş gerçeklerle karşı karşıya getiriyor. Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, sorumlulukları, kariyeri, otorite figürlerini, aile içindeki görevleri, toplum önündeki duruşu ve hayatın temel yapılarını aydınlatırken; Merkür gerilemesi geçmişte alınmış kararları, söylenmiş sözleri, yarım kalmış konuşmaları ve eksik bırakılmış planları tekrar gündeme taşıyor.

Bu hafta bazı insanlar için beklenen bir sonuç gelirken, bazıları için ertelenmiş bir gerçek görünür olabilir. İş hayatında, aile ilişkilerinde, aşk bağlarında, para konularında ve sağlık düzeninde artık görmezden gelinemeyecek konular ortaya çıkabilir. Oğlak Dolunayı bize şunu söyler: Sağlam olmayan yapı ayakta kalamaz. Merkür gerilemesi ise ekler: Yanlış anlaşılmış, eksik konuşulmuş, aceleyle karar verilmiş ne varsa yeniden gözden geçirilmelidir.

30 Haziran’da Jüpiter’in Aslan burcuna geçişi ise haftanın enerjisini tamamen değiştirir. Ağır ve ciddi Oğlak etkisinin ardından sahneye Aslan’ın cesareti, görünürlüğü, yaratıcılığı ve liderlik ışığı çıkar. Bu geçiş, önümüzdeki dönemde kendini göstermek, sahneye çıkmak, yeteneklerini duyurmak, aşkı daha cesur yaşamak, işte daha görünür olmak ve hayattan daha büyük beklentiler kurmak isteyenleri destekler. Ancak gölge tarafında ego savaşları, gösteriş, abartılı harcamalar, kibir, dikkat çekme arzusu ve ani kararlar da büyüyebilir.

Bu hafta herkes için ana soru şudur: Hayatımda gerçekten sağlam olan ne, sadece alışkanlık olduğu için taşıdığım ne?

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Koç ve Yükselen Koç

Koç ve Yükselen Koç

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA GÖKYÜZÜ SİZİ ZİRVEYE TAŞIYABİLİR YA DA GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİREBİLİR

Bu hafta gökyüzünün en güçlü ışığı kariyer evinize düşüyor. 29 Haziran'da gerçekleşen Oğlak Dolunayı yaşamınızın en önemli alanlarından biri olan onuncu evinizi aydınlatırken, uzun süredir görmezden geldiğiniz gerçekleri görünür hale getirebilir. Kariyeriniz, toplumsal statünüz, yöneticileriniz, hedefleriniz, mesleki sorumluluklarınız ve geleceğe dair planlarınız önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor.

Son altı aydır emek verdiğiniz bir konu sonuçlanabilir. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir terfi, görev değişimi, yeni bir pozisyon, iş teklifi veya kariyerinizle ilgili önemli bir karar gündeme gelebilir. Bazı Koçlar için bu Dolunay mevcut iş düzenini sorgulatırken, bazıları için uzun süredir beklenen bir başarının görünür olmasını sağlayabilir.

Ancak bu süreçte Merkür gerilemesi devreye giriyor. Ev, aile, kökler ve geçmişle ilgili konular yeniden düşünülmek zorunda kalabilir. Kariyeriniz yükselirken özel hayatınız ihmal edilmiş olabilir. Aile içinde çözülmemiş meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ev değişikliği, taşınma, gayrimenkul, aile büyükleri veya geçmişten gelen sorumluluklar dikkat isteyebilir.

Bu hafta gökyüzü sizden önemli bir denge kurmanızı istiyor. Başarı ile huzur arasında, kariyer ile aile arasında, sorumluluk ile özgürlük arasında doğru noktayı bulmanız gerekiyor.

İş hayatında özellikle yöneticilerle yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. Duygusal tepkiler vermek yerine stratejik hareket etmek avantaj sağlayacaktır. Otorite figürleriyle yaşanabilecek güç savaşlarından uzak durmak gerekiyor. Haklı olsanız bile mücadele etmek yerine doğru zamanı beklemek çok daha kazançlı olabilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızın en şanslı alanlarından biri aktif hale geliyor. Aşk, yaratıcılık, çocuklar, sahne, sosyal medya, eğitim, sanat ve girişimcilik alanlarında önümüzdeki dönemin kapıları açılıyor. Kendinizi göstermeye başladığınızda dikkat çekmemeniz neredeyse imkânsız olacak. Bu nedenle bu hafta attığınız adımlar önümüzdeki bir yılın temelini oluşturabilir.

Aşk hayatında ise kontrol etme isteği sorun yaratabilir. Partneriniz üzerinde baskı kurmak veya her şeyi yönetmeye çalışmak yerine daha esnek davranmak ilişkinizi güçlendirecektir. İlişkisi olmayan Koçlar için kariyer bağlantılı ortamlarda dikkat çekici tanışmalar yaşanabilir. 

Maddi konularda dikkatli hareket etmek gerekiyor. Dolunay döneminde ani yatırım kararları, yüksek riskli girişimler ve acele harcamalar beklenen sonucu vermeyebilir. Özellikle Merkür gerilemesi nedeniyle sözleşmeler, resmi belgeler ve para transferleri birkaç kez kontrol edilmelidir.

Sağlık açısından kemikler, dizler, dişler, eklemler ve kas sistemi hassas çalışabilir. Yoğun stres nedeniyle boyun ve sırt bölgesinde gerginlikler oluşabilir. Uyku düzenine dikkat etmek önem taşıyor.

Kaza riski açısından özellikle trafikte, merdivenlerde, yüksek yerlerde, iş makinelerinde ve spor aktivitelerinde daha dikkatli olunmalıdır. Acelecilik ve dikkatsizlik bu hafta Koçların en büyük sınavlarından biri olabilir.

Bu haftanın şanslı alanları kariyer, görünürlük, liderlik, yaratıcılık, eğitim, sahne çalışmaları, sosyal medya ve kişisel projeler olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise otorite figürleriyle çatışmalar, acele kararlar, aile içi gerginlikler, kontrolcü tavırlar ve plansız maddi girişimlerdir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Bazı kapılar kapanıyorsa bu başarısızlık değil, yön değişimidir. Bazı gerçekler ortaya çıkıyorsa bu cezalandırılmanız için değil, güçlenmeniz içindir. Hayat sizden artık daha büyük düşünmenizi, daha sağlam kararlar vermenizi ve gerçek potansiyelinizi ortaya koymanızı istiyor. Bu hafta gördüğünüz her gerçek, sizi daha güçlü bir geleceğe hazırlıyor.

Koç Olumlama Mührü

Ben gücümü bilgelikle kullanıyorum.

Ben emeğimin karşılığını almaya açığım.

Ben doğru zamanda doğru fırsatlarla buluşuyorum.

Ben başarıyı huzurla dengeliyorum.

Ben hayatımda sağlam olmayan tüm yapıları sevgiyle dönüştürüyorum.

Ben liderlik ışığımı korkusuzca ortaya koyuyorum.

Ben yeni başlangıçlara güvenle ilerliyorum.

Boğa ve Yükselen Boğa

Boğa ve Yükselen Boğa

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞEBİLİR

Bu hafta gökyüzü sizi bulunduğunuz yerden çok daha uzaklara bakmaya davet ediyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay, haritanızın dokuzuncu evini aydınlatırken yaşam görüşünüzü, geleceğe dair planlarınızı, eğitim hayatınızı, hukuksal süreçlerinizi, yurt dışı bağlantılarınızı, akademik çalışmalarınızı ve inanç sisteminizi mercek altına alıyor.

Uzun süredir sonuç beklediğiniz bir dava, resmi başvuru, eğitim programı, sınav, akademik süreç, vize işlemi veya yurt dışı bağlantılı konu bu hafta önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir. Bazı Boğalar için yeni bir eğitim kapısı açılırken, bazıları için hayatı farklı bir pencereden görmelerini sağlayacak güçlü farkındalıklar ortaya çıkabilir.

Bu Dolunay yalnızca dış dünyadaki gelişmeleri değil, zihinsel sınırlarınızı da aydınlatıyor. Uzun süredir doğru kabul ettiğiniz bazı düşünceler değişebilir. Hayata bakış açınız dönüşebilir. Geleceğe dair hedefleriniz yeniden şekillenebilir.

Ancak Merkür gerilemesi süreci işleri biraz daha dikkatli yürütmeniz gerektiğini gösteriyor. Yakın çevre, kardeşler, komşular, iletişim trafiği, belgeler ve günlük yazışmalar alanında yaşanabilecek karışıklıklar bazı gecikmelere neden olabilir. Özellikle acele gönderilen mesajlar, eksik evraklar, yanlış tarihler veya gözden kaçan detaylar sonradan düzeltmek zorunda kalacağınız durumlar yaratabilir.

Bu nedenle bu hafta her belgeyi iki kez kontrol etmek, sözleşmeleri dikkatle okumak ve önemli görüşmeleri kayıt altına almak büyük avantaj sağlayacaktır.

İş hayatında eğitim, danışmanlık, hukuk, medya, yayıncılık, sosyal medya, uluslararası ticaret, turizm ve akademik alanlarda çalışan Boğalar için oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Beklenen haberler gelebilir, yeni projeler gündeme gelebilir veya uzun süredir üzerinde çalışılan bir iş görünür hale gelebilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca ev, aile, yaşam alanı ve köklerle ilgili konularda büyüme enerjisi başlayacak. Ev alma, taşınma, yatırım yapma, aileyi genişletme veya yaşam düzenini yeniden yapılandırma gibi konular önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olabilir.

Aşk hayatında uzak mesafe ilişkileri, farklı şehirlerde yaşayan kişiler veya geçmişte yarım kalmış konuşmalar yeniden gündeme gelebilir. Eski bir ilişkinin neden sona erdiğini daha net anlayabilirsiniz. Devam eden ilişkilerde ise güven konusu ön plana çıkıyor. Partnerinizin söylediklerinden çok davranışlarına odaklanmanız gereken bir hafta olabilir.

Bekâr Boğalar için eğitim ortamları, seyahatler, sosyal medya bağlantıları veya farklı kültürlerden kişiler aracılığıyla dikkat çekici tanışmalar yaşanabilir.

Maddi konularda gelir fırsatları oluşabilir. Özellikle eğitim, danışmanlık, ticaret, sosyal medya, yayıncılık ve yol bağlantılı işler kazanç sağlayabilir. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle büyük harcamalar, teknolojik yatırımlar, araç alım satımı veya önemli sözleşmeler konusunda acele edilmemesi faydalı olacaktır.

Sağlık açısından boğaz, boyun, tiroid, ses telleri, çene bölgesi ve sindirim sistemi hassas çalışabilir. Duygusal stresin fiziksel olarak boyun ve omuz bölgesinde birikmesi mümkündür. Dinlenmeye ve uyku düzenine özen göstermek önem taşıyor.

Kaza riski özellikle kısa yolculuklarda, araç kullanırken telefonla ilgilenildiğinde, dikkatsiz yaya geçişlerinde ve acele hareket edildiğinde artabilir. Trafikte sabırlı olmak bu hafta büyük önem taşıyor.

Bu haftanın şanslı alanları eğitim, hukuk, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları, medya, yayıncılık, danışmanlık, seyahatler ve yeni vizyonlar olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise yanlış bilgiye inanmak, acele imza atmak, belgeleri kontrol etmemek, gereksiz tartışmalara girmek ve kulaktan dolma bilgilerle hareket etmektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayat sizi bulunduğunuz noktadan daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. Ancak yeni kapılar açılmadan önce eski düşünce kalıplarını geride bırakmanız gerekiyor. Bu hafta karşınıza çıkan her bilgi, her konuşma ve her gelişme aslında yönünüzü yeniden belirlemeniz için geliyor. Bazen kader bir olayla değil, bakış açısındaki değişimle başlar.

Boğa Olumlama Mührü

Ben doğru bilgiyi kolaylıkla fark ediyorum.

Ben zihnimi büyüten fırsatlara açığım.

Ben hayatıma gelen yeni deneyimleri sevgiyle kabul ediyorum.

Ben güvenle ilerliyor ve doğru kararlar alıyorum.

Ben öğreniyor, gelişiyor ve büyüyorum.

Ben yolumu aydınlatan insanlarla karşılaşıyorum.

Ben hayatımı bilinçli seçimlerle güzelleştiriyorum.

Ben bana açılan tüm hayırlı kapıları sevgiyle kabul ediyorum.

İkizler ve Yükselen İkizler

İkizler ve Yükselen İkizler

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA GİZLİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hafta gökyüzü sizi hayatınızın en derin alanlarından biriyle yüzleştiriyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay, haritanızın sekizinci evini aydınlatırken ortak para, borçlar, krediler, miraslar, vergiler, sigortalar, nafaka, eşin geliri ve maddi manevi bağımlılık yaratan tüm konuları gündeme taşıyor.

Sekizinci ev yalnızca para evi değildir. Aynı zamanda dönüşüm evidir. Bu nedenle bu hafta yalnızca maddi konular değil, sizi yoran korkular, geçmiş travmalar, güven sorunları ve duygusal yükler de görünür hale gelebilir. Uzun süredir görmezden geldiğiniz bir gerçek artık dikkatinizi çekebilir. Bazı İkizler burçları için bu süreç maddi bir hesaplaşma olurken, bazıları için ilişkilerdeki güç dengelerinin değişmesi anlamına gelebilir.

Oğlak Dolunayı özellikle finansal sorumluluklarınızı yeniden değerlendirmenizi istiyor. Beklenen bir ödeme gelebilir. Bir kredi, vergi, miras, nafaka, sigorta veya ortak gelir konusu netleşebilir. Daha önce ertelenen bir mali karar yeniden gündeme gelebilir. Eğer uzun süredir devam eden maddi bir yük varsa bununla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

Merkür gerilemesi ise doğrudan para evinizde çalışıyor. Bu nedenle gelir gider dengesi büyük önem kazanıyor. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Daha önce yaptığınız finansal hatalar yeniden karşınıza çıkabilir. Bu hafta özellikle geçmişte yaşanan maddi kayıplardan ders çıkarmak ve aynı hataları tekrar etmemek çok önemlidir.

İş hayatında ortaklı projeler, komisyonlar, prim sistemleri, yatırım planları, sponsorluklar, finansal anlaşmalar ve perde arkasında yürüyen görüşmeler dikkat çekiyor. Görünenin arkasında farklı hesapların döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle her anlaşmayı detaylı incelemek, sözlü vaatlere değil yazılı şartlara güvenmek gerekiyor.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızın iletişim alanı büyük bir hareketlilik kazanıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca eğitim, ticaret, sosyal medya, yazarlık, konuşmacılık, pazarlama, satış, danışmanlık ve yakın çevre ilişkilerinde önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Bu nedenle bu hafta yaşanan gelişmeler gelecekteki büyümenin temelini oluşturabilir.

Aşk hayatında ise oldukça yoğun etkiler söz konusu. Sekizinci ev etkisi ilişkilerde yüzeyde kalan duyguların değil, derinlerde saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kıskançlık, güven problemleri, kontrol etme isteği, bağımlı ilişkiler ve geçmiş kırgınlıklar gündeme gelebilir. Bazı ilişkiler daha güçlü hale gelirken, bazıları için gerçeklerle yüzleşme zamanı olabilir.

Bekâr İkizler için geçmişten gelen bir kişi yeniden iletişim kurabilir. Ancak bu kez aynı döngüye tekrar girip girmemek konusunda dikkatli karar vermek gerekiyor. Çünkü Merkür retrosu geçmişi hatırlatırken aynı zamanda dersleri de yeniden önünüze getirir.

Maddi konularda özellikle kredi kullanımı, yüksek riskli yatırımlar, borç verme, borç alma ve ortak para kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Hızlı kazanç vaat eden fırsatlara karşı temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır.

Sağlık açısından hormonal sistem, bağırsaklar, üreme organları, stres kaynaklı rahatsızlıklar, uyku problemleri ve duygusal yorgunluklar öne çıkabilir. Bastırılmış stresin fiziksel bedene yansıması mümkün görünüyor. Bu nedenle dinlenme, su tüketimi ve uyku düzeni büyük önem taşıyor.

Kaza riski daha çok zihinsel dağınıklık, psikolojik baskı, aşırı düşünme ve acele karar verme nedeniyle ortaya çıkabilir. Özellikle araç kullanırken dikkatin dağılmaması gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları ortak kaynakları doğru yönetmek, finansal yapılandırmalar yapmak, geçmiş yüklerden kurtulmak, dönüşüm yaşamak ve krizleri fırsata çevirmektir.

Bu haftanın riskli alanları ise borçlanmak, manipülasyona açık olmak, duygusal kararlarla para yönetmek, gizli anlaşmalara güvenmek ve geçmiş hataları tekrar etmektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayat bazen sizi ilerletebilmek için önce yüklerinizi göstermeye başlar. Bu hafta karşınıza çıkan her gerçek aslında sizi özgürleştirmek için geliyor. Kaybetmekten korktuğunuz şeyler, belki de artık taşımanız gerekmeyen yüklerdir. Gücünüzü geri almak için önce korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Bu süreç sizi zayıflatmak için değil, daha güçlü bir versiyonunuza dönüştürmek için çalışıyor.

İkizler Olumlama Mührü

Ben korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum.

Ben maddi ve manevi gücümü geri alıyorum.

Ben bolluk bilincini hayatıma kabul ediyorum.

Ben geçmişin yüklerinden özgürleşiyorum.

Ben doğru kararları sakin ve bilinçli şekilde veriyorum.

Ben bana hizmet etmeyen bağları sevgiyle bırakıyorum.

Ben krizleri fırsata dönüştürecek bilgeliğe sahibim.

Ben güven içinde dönüşüyor ve güçleniyorum.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç ve Yükselen Yengeç

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA İLİŞKİLERİNİZİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hafta gökyüzünün en güçlü ışıklarından biri doğrudan ilişkiler evinize düşüyor. 29 Haziran'da Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, haritanızın yedinci evini aydınlatırken evlilik, ortaklıklar, ciddi ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, müşteriler ve hayatınızda önemli yer tutan kişilerle ilgili gerçekleri görünür hale getiriyor.

Yedinci ev yalnızca aşkı temsil etmez. Aynı zamanda hayat yolunda birlikte yürüdüğünüz insanları, ortak kararları, iş birliklerini ve size ayna tutan tüm ilişkileri temsil eder. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler yalnızca duygusal hayatınızı değil, iş ilişkilerinizi ve sosyal bağlarınızı da etkileyebilir.

Uzun süredir belirsizlik yaşayan bir ilişkinin yönü netleşebilir. Bazı Yengeçler için bir ilişki daha ciddi bir noktaya taşınırken, bazıları için uzun süredir görmezden gelinen sorunlar artık konuşulmak zorunda kalabilir. Çünkü Oğlak Dolunayı gerçekleri gizlemez; görünmeyeni görünür kılar.

Evli olan Yengeçler için eşle ilgili sorumluluklar, güven konusu, gelecek planları, maddi yükümlülükler veya ailevi meseleler gündeme gelebilir. Birlikte alınacak kararlar ilişkinin geleceğini şekillendirebilir. Bu süreçte suçlamak yerine anlamaya çalışmak çok daha yapıcı sonuçlar getirecektir.

İlişkisi olmayan Yengeçler için ise oldukça dikkat çekici gelişmeler söz konusu olabilir. Geçmişten gelen bir kişi yeniden iletişim kurabilir. Uzun süredir görüşülmeyen biri tekrar gündeme gelebilir. Bazıları için ise kaderin hazırladığı ciddi bir tanışma yaşanabilir. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle ilk izlenimlerle hareket etmemek ve zamana yaymak önemli olacaktır.

Bu haftanın en dikkat çekici etkilerinden biri Merkür'ün sizin burcunuzda gerilemesidir. Bu durum duygularınızı ifade ederken daha hassas davranmanıza neden olabilir. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir veya siz başkalarının sözlerini farklı yorumlayabilirsiniz. Alınganlık, geçmiş olayları tekrar hatırlama, eski defterleri açma ve duygusal tepkiler verme eğilimi artabilir.

Bu nedenle önemli konuşmaları öfke veya kırgınlık anında yapmak yerine sakin zamanlara bırakmak daha doğru olacaktır. Çünkü bu hafta söylenen bazı sözler uzun süre unutulmayabilir.

İş hayatında ortaklıklar, müşteri ilişkileri, danışmanlıklar ve birebir yürütülen projeler dikkat çekiyor. Ortak karar alınması gereken konularda detayları gözden kaçırmamaya çalışın. Sözlü anlaşmalar yerine yazılı kayıtlar oluşturmak faydalı olacaktır. Uzun süredir devam eden bir iş birliği önemli bir dönüm noktasına ulaşabilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde para ve kazanç alanınız hareketlenmeye başlıyor. Gelir kaynaklarını büyütmek, yeni kazanç kapıları oluşturmak ve yeteneklerinizi maddi değere dönüştürmek konusunda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak bu hafta maddi kararları aceleye getirmemek gerekiyor.

Para konusunda eş, ortak, müşteri veya danışmanlık bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Beklenen bir ödeme gelebilir veya yeni bir kazanç modeli gündeme gelebilir. Bununla birlikte Merkür gerilemesi nedeniyle büyük alışverişlerde ve sözleşmelerde dikkatli olmakta fayda var.

Aşk hayatında güven ve sadakat teması ön plana çıkıyor. Karşınızdaki kişinin söyledikleri kadar davranışlarına da dikkat edin. Geçmiş kırgınlıkları tekrar tekrar gündeme taşımak yerine çözüm üretmeye odaklanmak ilişkinizi güçlendirecektir.

Sağlık açısından mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, sıvı dengesi, ödem, hormonal hassasiyetler ve duygusal stres kaynaklı rahatsızlıklar öne çıkabilir. Duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmek bedeniniz üzerinde de olumlu etki yaratacaktır.

Kaza riski özellikle ev içerisinde yaşanabilecek küçük dikkatsizliklerden kaynaklanabilir. Mutfakta kesici aletler, sıcak yüzeyler, kaygan zeminler ve ev içindeki düzen konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Trafikte dalgınlık ve duygusal yoğunluk nedeniyle oluşabilecek dikkatsizliklere karşı da temkinli olmak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları ilişkiler, ortaklıklar, danışmanlıklar, birebir görüşmeler, yeni anlaşmalar ve iletişim yoluyla çözüme ulaşan konular olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise geçmişe takılı kalmak, kırgınlıkları büyütmek, duygusal kararlar almak, yanlış anlamak veya yanlış anlaşılmak ve sabırsız davranmaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayatınıza giren her insan bir öğretmendir. Bazıları size sevgiyi öğretir, bazıları sınırlarınızı, bazıları ise gerçek değerinizi hatırlatır. Bu hafta karşınıza çıkan her konuşma, her yüzleşme ve her farkındalık aslında sizi daha sağlıklı ilişkilere hazırlıyor. Kalbinizi kapatmanız değil, daha bilinçli açmanız gerekiyor. Çünkü gerçek bağlar korkuyla değil, dürüstlükle kurulur.

Yengeç Olumlama Mührü

Ben ilişkilerimde dengeyi ve uyumu seçiyorum.

Ben sevgiyle, dürüstlükle ve güvenle iletişim kuruyorum.

Ben geçmişin yüklerini serbest bırakıyorum.

Ben doğru insanların hayatıma girmesine izin veriyorum.

Ben duygularımı sağlıklı şekilde ifade ediyorum.

Ben sevgi almaya ve sevgi vermeye açığım.

Ben kalbimi korurken sevgiyi özgürce yaşamayı seçiyorum.

Ben hayatımdaki tüm ilişkilerin en yüksek hayrıma hizmet etmesine izin veriyorum.

Aslan ve Yükselen Aslan

Aslan ve Yükselen Aslan

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA HAYAT SAHNESİ SİZİN İÇİN YENİDEN AYDINLANIYOR

Bu hafta gökyüzü sizin için iki farklı kapıyı aynı anda açıyor. Bir tarafta Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay günlük yaşamınızı, çalışma düzeninizi, sağlık alışkanlıklarınızı ve sorumluluklarınızı mercek altına alırken, diğer tarafta 30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi hayatınızın en şanslı ve en görünür dönemlerinden birini başlatıyor.

Öncelikle Oğlak Dolunayı'nın etkisine bakalım. Bu Dolunay haritanızın altıncı evinde gerçekleşiyor. Altıncı ev çalışma hayatını, iş ortamını, günlük rutinleri, çalışma arkadaşlarını, sağlık düzenini, beslenme alışkanlıklarını ve yaşam kalitesini temsil eder. Bu nedenle bu hafta hayatınızın temel düzenini yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

Son aylarda biriken sorumluluklar artık dikkatinizi çekebilir. Sürekli başkalarının yükünü üstlenmek, her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmak veya kendinizi ihmal ederek çalışmak sizi fiziksel ve ruhsal olarak yorabilir. Gökyüzü size açık bir mesaj veriyor: Güçlü olmak her şeyi tek başına taşımak değildir.

İş hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bir proje tamamlanabilir, uzun süredir devam eden bir görev sonuçlanabilir veya çalışma ortamınızla ilgili önemli kararlar alınabilir. Bazı Aslanlar için iş değişikliği, ekip değişimi veya çalışma sisteminde yeni bir düzen oluşabilir.

Merkür gerilemesi ise bilinçaltı alanınızda ilerliyor. Bu nedenle dışarıdan güçlü görünseniz bile içinizde farklı duygular çalışıyor olabilir. Uyku düzeniniz değişebilir. Rüyalarınız yoğunlaşabilir. Geçmişte yaşanan olaylar zihninize gelebilir. Unuttuğunuzu düşündüğünüz bazı korkular veya endişeler yeniden gündeme çıkabilir.

Bu süreçte kendinizi eleştirmek yerine dinlemek çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bilinçaltınız size uzun zamandır görmezden geldiğiniz bazı gerçekleri göstermeye çalışıyor olabilir.

Haftanın en önemli gökyüzü olayı ise hiç şüphesiz Jüpiter'in Aslan burcuna geçişidir. Bu geçiş sizin için yeni bir on iki yıllık büyüme döngüsünün başlangıcını işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde hayatın birçok alanında genişleme, görünürlük, fırsatlar ve yeni başlangıçlar sizi bekliyor.

Özellikle kişisel marka, liderlik, eğitim, sahne çalışmaları, sosyal medya, sanat, yaratıcılık, girişimcilik ve toplum önünde görünür olmayı gerektiren alanlarda büyük fırsatlar ortaya çıkabilir. İnsanlar sizi daha fazla fark etmeye başlayabilir. Daha fazla davet alabilir, daha fazla dikkat çekebilir ve yeteneklerinizi daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz.

Ancak Jüpiter'in büyüten enerjisi yalnızca olumlu tarafları büyütmez. Kibir, aşırı özgüven, gösteriş, gereksiz risk alma ve her şeyi bildiğini düşünme eğilimi de büyüyebilir. Bu nedenle başarı ile tevazuyu birlikte taşımanız gereken bir dönem başlıyor.

Aşk hayatında son derece dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Çekiciliğiniz yükseliyor. İnsanlar size daha fazla ilgi gösterebilir. Yeni tanışmalar, yeni başlangıçlar ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan Aslanlar ise partnerleriyle birlikte daha görünür olabilirler.

Fakat dikkat edilmesi gereken konu ego savaşlarıdır. Haklı çıkmaya çalışmak yerine anlamaya çalışmak ilişkinizi güçlendirecektir. Kalbinizi açmak ile gururunuzu korumak arasında doğru dengeyi bulmanız gerekiyor.

Maddi konularda kişisel yetenekleriniz ön plana çıkıyor. Eğitim, danışmanlık, sanat, sahne çalışmaları, medya, liderlik pozisyonları, sosyal medya projeleri ve yaratıcı girişimler gelir artışı sağlayabilir. Ancak gösteriş amaçlı harcamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sağlık açısından kalp, sırt bölgesi, tansiyon, dolaşım sistemi, enerji düşüklüğü ve stres kaynaklı yorgunluklar ön plana çıkabilir. Özellikle yoğun çalışma temposu nedeniyle bedensel sınırlarınızı zorlamamaya dikkat etmelisiniz.

Kaza riski açısından acelecilik, dikkatsizlik, yüksek hız, spor aktivitelerinde aşırı zorlanma ve gösteriş uğruna alınan gereksiz riskler öne çıkıyor. Özellikle araç kullanırken ve fiziksel aktivitelerde daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları kişisel gelişim, görünürlük, liderlik, aşk, sahne çalışmaları, sosyal medya, sanat, eğitim ve yaratıcı projelerdir.

Bu haftanın riskli alanları ise kibir, sabırsızlık, ego çatışmaları, gereksiz harcamalar, aşırı özgüven ve bedensel sınırları zorlamaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayat sizi saklanmanız için değil, ışığınızı göstermeniz için yarattı. Uzun zamandır hazırladığınız, geliştirdiğiniz ve emek verdiğiniz yetenekler artık görünmek istiyor. Ancak gerçek liderlik yalnızca parlamak değil, ışığını başkalarına da yansıtabilmektir. Önünüzde açılan kapılar tesadüf değil. Evren size şimdi kendiniz olma cesaretini veriyor.

Aslan Olumlama Mührü

Ben ışığımı sevgiyle ortaya koyuyorum.

Ben başarıyı bilgelikle yönetiyorum.

Ben yeteneklerimin farkındayım ve onları cesaretle paylaşıyorum.

Ben görünür olmaktan korkmuyorum.

Ben kalbimin rehberliğine güveniyorum.

Ben bolluğu, sevgiyi ve başarıyı kolaylıkla kabul ediyorum.

Ben gücümü tevazu ile dengeliyorum.

Ben hayatın bana sunduğu fırsatları sevgiyle karşılıyorum.

Ben kendi hayatımın yıldızı olmaya hazırım.

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Başak ve Yükselen Başak

Başak ve Yükselen Başak

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA KALBİNİZİN SUSTUĞU YERDE KADER KONUŞMAYA BAŞLIYOR

Bu hafta gökyüzü sizi alışık olduğunuz mantık dünyasından çıkarıp kalbinizin derinliklerine götürüyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın beşinci evini aydınlatırken aşk, flörtler, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, sahneye çıkma cesareti ve yaşamdan aldığınız keyif ön plana çıkıyor.

Başak burçları çoğu zaman hayatı analiz ederek anlamlandırmaya çalışır. Ancak bu hafta bazı soruların cevabı mantıkta değil, duygularda saklı olabilir. Gökyüzü sizden hesap yapmak yerine hissetmenizi, kontrol etmek yerine akışa güvenmenizi istiyor.

Oğlak Dolunayı özellikle aşk hayatınızda önemli bir farkındalık yaratabilir. Uzun süredir devam eden bir ilişki yeni bir aşamaya geçebilir. Bir flörtün gerçek niyeti ortaya çıkabilir. Belirsiz kalan duygular netleşebilir. Bazı Başaklar için bu Dolunay bir aşkın başlangıcını getirirken, bazıları için artık devam etmeyen bir hikâyenin kapanışını getirebilir.

İlişkisi olmayan Başaklar için oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir fark edilmeyen biri ilginizi çekebilir veya geçmişte yarım kalan bir hikâye yeniden gündeme gelebilir. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle yalnızca söylenenlere değil, davranışlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta gerçekler sözlerden çok hareketlerde saklı olacak.

Çocuk sahibi olan Başaklar için çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Eğitim, sağlık, gelecek planları veya başarılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazıları için çocuklarla ilgili alınacak önemli kararlar bu haftanın ana konusu olabilir.

Yaratıcı projeler açısından son derece güçlü etkiler bulunuyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje görünür hale gelebilir. Sanatsal çalışmalar, sosyal medya içerikleri, eğitim projeleri, yazarlık, organizasyonlar ve kişisel yeteneklerinizle ilgili alanlarda dikkat çekici fırsatlar ortaya çıkabilir.

Merkür gerilemesi sosyal çevre alanınızda gerçekleştiği için eski arkadaşlar, eski ekipler, eski müşteriler ve yarım kalmış projeler yeniden karşınıza çıkabilir. Geçmişte tamamlanamayan bir çalışma yeniden gündeme gelebilir. Bazı Başaklar eski bir dostla yeniden bağlantı kurabilir.

İş hayatında ekip çalışmaları büyük önem taşıyor. Üretkenliğiniz oldukça yüksek olsa da iletişim hatalarına dikkat etmek gerekiyor. Herkes sizin kadar detaycı olmayabilir. Bu nedenle beklentilerinizi net ifade etmek ve küçük hataları büyütmemek önem taşıyor.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte sizin için görünmeyen ama çok güçlü çalışan bir hazırlık süreci başlıyor. Önümüzdeki dönemde ruhsal gelişim, içsel farkındalık, bilinçaltı temizliği ve gizli destekler alanında önemli büyümeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç sizi büyük bir dönüşüme hazırlıyor.

Maddi konularda hobilerden, eğitimlerden, danışmanlıklardan, organizasyonlardan, yaratıcı çalışmalardan ve çocuklarla ilgili alanlardan gelir fırsatları doğabilir. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle büyük yatırımlarda ve ortak finansal kararlarda detayları gözden kaçırmamak gerekiyor.

Sağlık açısından sindirim sistemi, bağırsaklar, mide hassasiyeti, bağırsak florası, stres kaynaklı kasılmalar ve uyku düzeni dikkat çekiyor. Duygusal baskıları içinize atmak bedensel olarak sizi zorlayabilir. Beslenme düzeninizi korumak ve zihninizi dinlendirmek bu hafta büyük önem taşıyor.

Kaza riski daha çok zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve mükemmeliyetçilik nedeniyle ortaya çıkabilir. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak küçük hatalara yol açabilir. Araç kullanırken, teknolojik cihazlarla çalışırken ve günlük işlerde dikkatinizi toplamak faydalı olacaktır.

Bu haftanın şanslı alanları aşk, yaratıcılık, çocuklar, sahne çalışmaları, sosyal medya, sanat, eğitim projeleri ve kişisel yeteneklerin görünür olmasıdır.

Bu haftanın riskli alanları ise aşırı analiz etmek, sürekli kusur aramak, duyguları mantıkla bastırmak, eleştirel davranmak ve kalbin sesini duymamaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayatın en güzel fırsatları bazen planlanmaz. Bazı kapılar mantıkla değil cesaretle açılır. Bu hafta kalbiniz size uzun zamandır duymaya ihtiyaç duyduğunuz bir gerçeği fısıldıyor olabilir. Her şeyi çözmeye çalışmak yerine bazen sadece hissetmek gerekir. Çünkü ruhunuzun büyümesi için gereken cevaplar zihninizde değil, kalbinizde saklı olabilir.

Başak Olumlama Mührü

Ben kalbimin sesini güvenle dinliyorum.

Ben sevgiyi hayatıma kolaylıkla kabul ediyorum.

Ben yaratıcı gücümü özgürce ifade ediyorum.

Ben kusursuz olmaya değil mutlu olmaya odaklanıyorum.

Ben hayatın bana sunduğu güzellikleri fark ediyorum.

Ben sevgiye, neşeye ve üretkenliğe açığım.

Ben geçmişin yüklerini bırakıyor ve yeni başlangıçlara izin veriyorum.

Ben ruhumu besleyen insanları ve fırsatları hayatıma çekiyorum.

Ben kalbimle uyumlu bir yaşam yaratıyorum.

Terazi ve Yükselen Terazi

Terazi ve Yükselen Terazi

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA KÖKLERİNİZDEN GELEN BİR GERÇEK HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Bu hafta gökyüzü sizi dış dünyanın karmaşasından çok, hayatınızın temelini oluşturan alanlara yönlendiriyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın dördüncü evini aydınlatırken eviniz, aileniz, kökleriniz, geçmişiniz, yaşam alanınız ve içsel güven duygunuzla ilgili önemli farkındalıklar yaratıyor.

Dördüncü ev astrolojide yalnızca yaşadığınız evi temsil etmez. Aynı zamanda çocukluğunuzu, aileden gelen kalıpları, geçmişten taşıdığınız duygusal yükleri, aidiyet hissinizi ve kendinizi güvende hissettiğiniz alanları anlatır. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler yalnızca fiziksel bir ev değişikliği değil, duygusal anlamda da önemli bir dönüşüm sürecini başlatabilir.

Oğlak Dolunayı aile içinde uzun süredir konuşulmayan bir konuyu görünür hale getirebilir. Bir aile büyüğüyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ev değişikliği, taşınma, kira, mülk alım satımı, miras, tadilat veya aile sorumluluklarıyla ilgili önemli kararlar alınabilir. Bazı Teraziler için geçmişten gelen bir konu nihayet çözüme ulaşırken, bazıları için aile ilişkilerinde netleşmeler yaşanabilir.

Bu hafta özellikle geçmişte yaşanan olaylara farklı gözle bakma fırsatı doğabilir. Uzun zamandır içinizde taşıdığınız bir kırgınlık, bir yük veya bir hayal kırıklığı artık serbest bırakılmaya hazır olabilir. Çünkü gökyüzü size geçmişi değiştiremeyeceğinizi ancak onun üzerinizdeki etkisini dönüştürebileceğinizi hatırlatıyor.

Merkür gerilemesi kariyer alanınızda gerçekleştiği için iş ve aile arasında denge kurmak kolay olmayabilir. Bir tarafta sorumluluklarınız ve hedefleriniz, diğer tarafta eviniz ve aileniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. İş yerinde yöneticilerle yapılan görüşmelerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Daha önce tamamlandığını düşündüğünüz projeler yeniden gündeme gelebilir.

Bu nedenle özellikle kariyerle ilgili konularda acele karar vermemek önem taşıyor. İş değiştirmek, istifa etmek veya önemli bir sözleşme imzalamak gerekiyorsa detayların dikkatlice incelenmesi faydalı olacaktır.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca sosyal çevreniz, dostluklarınız, projeleriniz ve gelecek hedefleriniz alanında büyük bir büyüme dönemi başlıyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Size destek olacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir projeyi hayata geçirecek fırsatlar ortaya çıkabilir.

Aşk hayatında aile etkisi oldukça belirgin olabilir. İlişkilerde güven, sadakat ve gelecek planları konuşulabilir. Bazı Teraziler için ailelerin etkisi ilişki üzerinde belirleyici hale gelebilir. Geçmiş kırgınlıkları büyütmek yerine çözüm üretmek ilişkileri güçlendirecektir.

İlişkisi olmayan Teraziler için sosyal çevre aracılığıyla yeni tanışmalar yaşanabilir. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle eski bir aşkın yeniden gündeme gelmesi de mümkündür. Bu durumda geçmiş dersleri unutmadan hareket etmek gerekiyor.

Maddi konularda ev harcamaları, taşınma masrafları, tadilat giderleri veya gayrimenkulle ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Bazı Teraziler aile desteği alabilirken, bazıları aile bireylerine destek vermek durumunda kalabilir. Gayrimenkul yatırımları açısından detaylı araştırma yapmak önemlidir.

Sağlık açısından böbrekler, bel bölgesi, hormon dengesi, cilt hassasiyetleri ve stres kaynaklı rahatsızlıklar dikkat çekiyor. Duygusal baskılar fiziksel yorgunluk olarak ortaya çıkabilir. Dinlenmeye ve bedensel dengeyi korumaya özen göstermek gerekiyor.

Kaza riski özellikle ev içerisinde dikkat çekiyor. Kaygan zeminler, merdivenler, mutfakta kullanılan kesici aletler, sıcak yüzeyler ve elektrikli cihazlarla ilgili daha dikkatli olunmalıdır. Dalgınlık küçük kazalara neden olabilir.

Bu haftanın şanslı alanları sosyal çevre, dostluklar, ekip çalışmaları, gelecek planları, projeler ve destek göreceğiniz kişiler olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise aile içindeki eski meseleleri büyütmek, geçmiş kırgınlıklara takılı kalmak, iş ve aile arasında dengeyi kaybetmek ve duygusal tepkilerle karar vermektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Bazen insanın geleceği, geçmişiyle barıştığı yerde başlar. Bu hafta hayat size nereden geldiğinizi, kim olduğunuzu ve gerçekten neye ihtiyaç duyduğunuzu hatırlatıyor. Güçlü bir gelecek kurmak istiyorsanız önce köklerinizi güçlendirmelisiniz. Çünkü sağlam temeller üzerine kurulan yapılar zamanın sınavından korkmaz.

Terazi Olumlama Mührü

Ben köklerimi sevgiyle şifalandırıyorum.

Ben geçmişi özgür bırakıyor ve geleceğe güvenle bakıyorum.

Ben evimde ve kalbimde huzur yaratıyorum.

Ben ailemle olan bağlarımı sevgiyle güçlendiriyorum.

Ben güven içinde yeni başlangıçlar yapıyorum.

Ben hayatımın temelini sağlamlaştırıyorum.

Ben doğru insanlardan destek almaya açığım.

Ben iç huzurumu koruyor ve büyütüyorum.

Ben geleceğimi sevgi, denge ve güven üzerine inşa ediyorum.

Akrep ve Yükselen Akrep

Akrep ve Yükselen Akrep

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA DUYACAĞINIZ BİR HABER HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bu hafta gökyüzü sizi harekete geçiren, düşündüren ve önemli kararlar aldıran güçlü etkiler taşıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay haritanızın üçüncü evini aydınlatırken iletişim, haberleşme, eğitimler, kardeşler, yakın çevre, ticari girişimler, anlaşmalar, resmi belgeler ve kısa yolculuklar hayatınızın merkezine yerleşiyor.

Üçüncü ev astrolojide zihnin evidir. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl konuştuğunuzu, çevrenizle nasıl bağlantı kurduğunuzu ve hayatınıza gelen bilgileri nasıl değerlendirdiğinizi anlatır. Bu nedenle bu Dolunay yalnızca dış dünyadan gelecek haberleri değil, aynı zamanda zihninizde uzun süredir bekleyen cevapları da görünür hale getirebilir.

Uzun zamandır beklediğiniz bir telefon, mesaj, görüşme veya resmi haber gelebilir. Bir eğitim süreci sonuçlanabilir. Bir başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz. Bazı Akrepler için sözleşmeler, belgeler veya ticari anlaşmalarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir ertelenen bir konuşma nihayet yapılabilir.

Bu hafta söylenen sözlerin etkisi düşündüğünüzden çok daha büyük olabilir. Bu nedenle iletişim dilinizi dikkatli seçmeniz gerekiyor. Çünkü bir cümle yeni bir kapı açabileceği gibi, yanlış kurulan bir ifade önemli bir fırsatı da uzaklaştırabilir.

Merkür gerilemesi uzaklar, eğitim, hukuk, seyahatler, resmi işlemler ve akademik konular alanında gerçekleşiyor. Bu nedenle özellikle pasaport, vize, başvuru, dava, eğitim kayıtları, sınav süreçleri ve resmi belgeler konusunda ekstra dikkatli olunmalıdır. Küçük görünen bir hata sonradan zaman kaybına neden olabilir.

İş hayatında oldukça hareketli bir dönem yaşanabilir. Satış, pazarlama, medya, eğitim, sosyal medya, reklamcılık, yazarlık, danışmanlık, ticaret ve iletişim gerektiren alanlarda çalışan Akrepler önemli fırsatlarla karşılaşabilir. Uzun süredir hazırladığınız bir proje görünür hale gelebilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte kariyer evinizde büyük bir büyüme döngüsü başlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca toplum önündeki duruşunuz, mesleki hedefleriniz, kariyeriniz ve liderlik becerileriniz dikkat çekici şekilde büyüyebilir. Terfi, görev değişikliği, yeni bir iş fırsatı veya daha görünür bir pozisyona geçiş gündeme gelebilir.

Bu nedenle bu hafta yapılan görüşmeler ve kurulan bağlantılar gelecekteki kariyeriniz açısından oldukça önemli olabilir.

Aşk hayatında iletişim ön planda. Mesajlaşmalar, konuşmalar, yüzleşmeler ve açıklamalar ilişkilerin yönünü belirleyebilir. Geçmişten gelen bir kişi yeniden iletişim kurabilir. Uzun süredir cevabı alınamayan bir konu netleşebilir.

İlişkisi olan Akrepler için dürüst iletişim büyük önem taşıyor. Partnerinizin ne söylediğinden çok ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak ilişkinizi güçlendirebilir. Kırıcı sözlerden ve güç savaşlarından uzak durmak gerekiyor.

Maddi konularda ticaret, satış, eğitim, danışmanlık, kısa vadeli projeler ve bağlantılar üzerinden gelir fırsatları oluşabilir. Ancak sözlü anlaşmalar yerine yazılı sözleşmeler tercih edilmelidir. Bu hafta verilen vaatlerin mutlaka kayıt altına alınması önem taşıyor.

Sağlık açısından sinir sistemi, solunum yolları, omuzlar, eller, kollar ve zihinsel yorgunluk dikkat çekiyor. Sürekli düşünmek, aynı konular üzerinde zihni yormak ve stres yüklemek bedensel enerjiyi düşürebilir. Dinlenmeye ve zihinsel detoksa ihtiyaç duyabilirsiniz.

Kaza riski özellikle trafikte acelecilik, öfke kontrolü, telefonla ilgilenmek, dikkatsiz araç kullanmak ve hızlı karar vermekten kaynaklanabilir. Yolculuklarda ekstra dikkatli olmak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları kariyer fırsatları, iletişim projeleri, eğitimler, ticaret, medya çalışmaları, sosyal medya ve yeni bağlantılar olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise yanlış bilgiye inanmak, sert konuşmak, dedikodulara dahil olmak, resmi belgelerde hata yapmak ve acele karar vermektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Bazı haberler yalnızca bilgi getirmez, kaderin yönünü değiştirir. Bu hafta duyacağınız bir söz, karşılaşacağınız bir insan veya alacağınız bir mesaj sizi hiç beklemediğiniz bir yola taşıyabilir. Bu nedenle zihninizi açık, kalbinizi sakin tutun. Çünkü evren sizinle konuşuyor olabilir. Önemli olan yalnızca duymak değil, doğru anlamaktır.

Akrep Olumlama Mührü

Ben sözlerimin gücünü bilinçle kullanıyorum.

Ben doğru bilgiye kolaylıkla ulaşıyorum.

Ben hayatıma gelen fırsatları netlikle görüyorum.

Ben iletişimde sevgi ve bilgelikle hareket ediyorum.

Ben kariyerimde yükselmeyi hak ediyorum.

Ben doğru insanlarla güçlü bağlantılar kuruyorum.

Ben zihnimi sakinleştiriyor ve sezgilerime güveniyorum.

Ben yeni kapıların açılmasına izin veriyorum.

Ben hayatımın bana sunduğu tüm hayırlı haberleri sevgiyle kabul ediyorum.

Yay ve Yükselen Yay

Yay ve Yükselen Yay

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA GERÇEK DEĞERİNİZİ HATIRLIYORSUNUZ

Bu hafta gökyüzü sizi hayatınızın en önemli konularından biriyle yüzleştiriyor: Değeriniz. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın ikinci evini aydınlatırken para, gelir kaynakları, maddi güvenlik, sahip olduklarınız, yetenekleriniz ve öz değer duygunuz ön plana çıkıyor.

İkinci ev yalnızca kazandığınız parayı anlatmaz. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri, hayattan neyi hak ettiğinizi düşündüğünüzü ve sahip olduğunuz kaynakları nasıl yönettiğinizi de gösterir. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler sadece banka hesabınızı değil, kendinize bakış açınızı da etkileyebilir.

Oğlak Dolunayı ile birlikte gelir gider dengenizi çok daha net görmeye başlayabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Bir maaş görüşmesi yapılabilir. Bir gelir kaynağıyla ilgili önemli bir karar alınabilir. Bazı Yaylar için yeni bir kazanç fırsatı ortaya çıkarken, bazıları için gereksiz harcamaların farkına varılması söz konusu olabilir.

Gökyüzü size şu soruyu soruyor: Sahip olduklarınızı mı yönetiyorsunuz, yoksa sahip olduklarınız mı sizi yönetiyor?

Bu hafta para konusunda gerçekçi olmak büyük önem taşıyor. Çünkü Oğlak enerjisi hayalleri değil, somut sonuçları görmek ister. Maddi konularda daha disiplinli davranan Yaylar uzun vadede önemli kazançlar elde edebilir.

Merkür gerilemesi ise ortak para alanınızda çalışıyor. Borçlar, krediler, vergiler, sigortalar, miraslar, nafaka, ortak hesaplar ve finansal yükümlülükler konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Daha önce yapılan bir ödeme yeniden gündeme gelebilir. Unutulmuş bir borç, eksik bir belge veya geçmişten gelen finansal bir konu çözüme kavuşmak isteyebilir.

Bu süreçte kredi çekmek, büyük borç altına girmek, ortak para kullanmak veya yüksek riskli yatırımlar yapmak için acele edilmemesi faydalı olacaktır. Her detayın dikkatle incelenmesi gerekiyor.

İş hayatında ise önemli fırsatlar oluşabilir. Uzun süredir sahip olduğunuz yetenekleri gelir kaynağına dönüştürmek için güçlü etkiler bulunuyor. Eğitim, danışmanlık, yabancılarla yapılan işler, seyahat bağlantılı çalışmalar, dijital projeler, sosyal medya, yayıncılık ve bilgi paylaşımıyla ilgili alanlar destekleniyor.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca hayatınızın en şanslı dönemlerinden biri başlıyor. Eğitimler, yurt dışı bağlantıları, seyahatler, akademik çalışmalar, yayıncılık, hukuk, kişisel gelişim ve yeni vizyonlar alanında büyük fırsatlar ortaya çıkabilir. Hayata daha geniş açıdan bakmaya başlayabilirsiniz.

Aşk hayatında ise güven ve değer teması öne çıkıyor. Bir ilişkide gerçekten değer gördüğünüzü hissediyor musunuz? Karşınızdaki kişi emeklerinizi takdir ediyor mu? Bu soruların cevapları bu hafta netleşebilir.

İlişkisi olan Yaylar için maddi konular, ortak hedefler ve gelecek planları konuşulabilir. Bekâr Yaylar için ise iş veya eğitim bağlantılı ortamlarda dikkat çekici tanışmalar yaşanabilir.

Sağlık açısından karaciğer, kalça bölgesi, kilo dengesi, tansiyon, kan şekeri ve aşırı tüketim alışkanlıkları dikkat çekiyor. Özellikle düzensiz beslenme, aşırı yeme veya yoğun tempoya bağlı enerji düşüşleri yaşanabilir.

Kaza riski hem maddi hem fiziksel anlamda acelecilikten kaynaklanabilir. Plansız harcamalar, hızlı kararlar, dikkatsizlik ve dağınıklık beklenmedik sorunlar yaratabilir. Özellikle araç kullanırken ve spor aktivitelerinde acele davranmamak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları eğitim, seyahatler, yabancılarla bağlantılar, akademik çalışmalar, danışmanlık, yayıncılık ve kişisel gelişim olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise plansız harcamalar, gereksiz borçlanmalar, riskli yatırımlar, aşırı iyimser finansal kararlar ve maddi konularda detayları göz ardı etmektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Bolluk yalnızca sahip olduğunuz para miktarı değildir. Gerçek bolluk, kendi değerinizi bildiğinizde başlar. Bu hafta hayat size neyi hak ettiğinizi, hangi yeteneklere sahip olduğunuzu ve hangi fırsatların artık size ait olduğunu göstermeye çalışıyor. Kendinizi küçültmeyi bıraktığınızda, hayat da sizi büyütmeye başlar.

Yay Olumlama Mührü

Ben kendi değerimin farkındayım.

Ben emeğimin karşılığını sevgiyle kabul ediyorum.

Ben bolluğu bilinçli seçimlerle hayatıma çekiyorum.

Ben para ile sağlıklı ve dengeli bir ilişki kuruyorum.

Ben yeteneklerimi kazanca dönüştürüyorum.

Ben bereket kapılarının bana açılmasına izin veriyorum.

Ben finansal özgürlüğümü güçlendiriyorum.

Ben hayatın sunduğu fırsatları güvenle değerlendiriyorum.

Ben bolluk, bereket ve başarı frekansıyla uyum içindeyim.

İşte genişletilmiş ve sosyal medya / danışmanlık formatına uygun uzun versiyon:

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Oğlak ve Yükselen Oğlak

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA HAYATINIZIN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİNE GİRİYORSUNUZ

Bu hafta gökyüzü doğrudan sizi anlatıyor. 29 Haziran'da burcunuzda gerçekleşen güçlü Dolunay, yılın sizin için en önemli gökyüzü olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Bu Dolunay yalnızca hayatınızdaki olayları değil, sizi, kararlarınızı, hedeflerinizi, bedeninizi, ilişkilerinizi ve geleceğe bakışınızı aydınlatıyor.

Birinci evde gerçekleşen Dolunaylar insanın kendi hayatına dışarıdan bakabilmesini sağlar. Son aylarda yaşadığınız olayların nedenlerini daha net görebilir, artık taşımak istemediğiniz yükleri fark edebilir ve hayatınızda hangi alanların değişmesi gerektiğine karar verebilirsiniz.

Uzun süredir başkalarının sorumluluklarını üstlenmiş olabilir, herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atmış olabilirsiniz. Ancak bu Dolunay size önemli bir soru soruyor:

Gerçekten istediğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz, yoksa sadece sorumluluklarınızı mı yerine getiriyorsunuz?

Bu hafta birçok Oğlak için önemli kararlar gündeme gelebilir. Görünüş değişikliği, yaşam tarzı değişikliği, iş değişikliği, ilişki kararı, taşınma, yeni hedefler belirleme veya geçmişte ertelenmiş kişisel planları hayata geçirme isteği artabilir.

Dolunay sizin görünürlük alanınızı aydınlattığı için çevrenizdeki insanlar da sizdeki değişimi fark etmeye başlayabilir. Artık eskisi gibi davranmak istemeyebilir, bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilir ve enerjinizi daha bilinçli kullanmak isteyebilirsiniz.

Ancak bu süreçte Merkür gerilemesi ilişki evinizde gerçekleşiyor. Bu nedenle eski partnerler, eski ortaklar, geçmişte yarım kalmış konuşmalar ve kapanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Hayatınıza bir zamanlar önemli olmuş kişiler tekrar karşınıza çıkabilir.

Bazı Oğlaklar için bu süreç bir ilişkinin yeniden değerlendirilmesi anlamına gelirken, bazıları için geçmiş bir bağın tamamen kapanması ve özgürleşme süreci olabilir.

Aşk hayatında gerçekler artık gizlenemeyecek. Bir ilişkinin geleceği, güven düzeyi ve sürdürülebilirliği daha net görülecek. Eğer sağlam temeller varsa ilişki güçlenecek, ancak yalnızca alışkanlıkla devam eden bağlar sorgulanmaya başlayabilir.

Bekâr Oğlaklar için geçmişten gelen bir kişinin yeniden ortaya çıkması mümkündür. Fakat gökyüzü geçmişi tekrar yaşamanız için değil, geçmişten öğrendiklerinizi hatırlamanız için bu karşılaşmaları getiriyor olabilir.

İş hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Daha görünür olmak, daha fazla sorumluluk almak veya kariyerinizde yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Ancak her şeyi tek başınıza yapma alışkanlığınız sizi yorabilir.

Gökyüzü size yardım istemenin zayıflık olmadığını hatırlatıyor. Bu hafta doğru insanlarla iş birliği yapmak, yük paylaşmak ve ekip çalışmasına açık olmak beklediğinizden daha büyük sonuçlar getirebilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca ortak kaynaklar, yatırımlar, finansal destekler, eş gelirleri, ortaklıklar, krediler, sigortalar ve dönüşüm alanınız büyümeye başlıyor.

Bu süreçte maddi anlamda destek görebilir, ortak gelirlerden fayda sağlayabilir veya uzun vadeli yatırımlar konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak aşırı risk almak yerine stratejik davranmak çok daha kazançlı olacaktır.

Para konusunda ortak kararlar öne çıkıyor. Eş, ortak veya aile bireyleriyle ilgili finansal konular gündeme gelebilir. Beklenen bir ödeme, miras, kredi, sigorta veya yatırım konusu sonuçlanabilir.

Sağlık açısından kemikler, dizler, dişler, eklemler, cilt, omurga ve kronik yorgunluk dikkat çekiyor. Uzun süredir ihmal edilen sağlık konuları artık çözüm bekleyebilir. Özellikle çalışma temposunu dengelemek büyük önem taşıyor.

Kaza riski yoğun tempo, aşırı sorumluluk alma, yorgunluk, dikkatsizlik ve aynı anda çok fazla işle uğraşmaktan kaynaklanabilir. Merdivenler, araç kullanımı, ağır yük taşıma ve fiziksel yorgunluk gerektiren işlerde dikkatli olunmalıdır.

Bu haftanın şanslı alanları kişisel dönüşüm, finansal yapılandırmalar, ortak kaynaklar, psikolojik güçlenme, ilişkilerde netleşme ve yeni başlangıçlardır.

Bu haftanın riskli alanları ise inatçılık, kontrol etme isteği, duyguları bastırmak, her şeyi tek başına çözmeye çalışmak ve geçmişe gereğinden fazla takılı kalmaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayat bazen insanı yavaşlatır çünkü yönünü değiştirmesi gerekiyordur. Bu hafta önünüze çıkan her gerçek, her yüzleşme ve her karar aslında sizi daha güçlü bir geleceğe hazırlıyor. Artık eski yüklerle yürümek zorunda değilsiniz. Gücünüz yalnızca dayanıklılığınızdan değil, değişime izin verebilmenizden geliyor. Kendinizi yeniden tanımlama zamanı geldi.

Oğlak Olumlama Mührü

Ben geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyorum.

Ben kendi hayatımın kontrolünü bilinçle elime alıyorum.

Ben değişimden korkmuyor, onu kucaklıyorum.

Ben güçlü, kararlı ve dengeliyim.

Ben kendime hak ettiğim değeri veriyorum.

Ben hayatımda yeni başlangıçlara yer açıyorum.

Ben destek almaya ve iş birliğine açığım.

Ben ruhsal ve maddi olarak güçleniyorum.

Ben geleceğimi sağlam temeller üzerine inşa ediyorum.

Ben hayatımın en güçlü versiyonuna dönüşüyorum.

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Kova ve Yükselen Kova

Kova ve Yükselen Kova

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA PERDE ARKASINDA SAKLI KALAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hafta gökyüzü sizi dış dünyadan çok iç dünyanıza yönlendiriyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın on ikinci evini aydınlatırken bilinçaltınızda saklanan duygular, geçmişten taşıdığınız yükler, kapanması gereken döngüler, ruhsal farkındalıklar ve perde arkasında gelişen olaylar görünür hale geliyor.

On ikinci ev astrolojinin en gizemli alanlarından biridir. Bu ev; bilinçaltını, ruhsal gelişimi, gizli düşmanlıkları, bastırılmış korkuları, geçmiş karmaları, yalnız kalma ihtiyacını ve kapanış süreçlerini temsil eder. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler dışarıdan çok içeride hissedilebilir.

Uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir duygu, bastırdığınız bir kırgınlık veya çözülmemiş bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bazı Kovalar için bir sırrın ortaya çıkması, bazıları için ise uzun süredir fark edilmeyen bir gerçeğin anlaşılması söz konusu olabilir. Bu süreç sizi korkutmak için değil, özgürleştirmek için çalışıyor.

Oğlak Dolunayı size artık taşımamanız gereken yükleri gösteriyor. Geçmişte yaşanan olaylar, kapanmayan ilişkiler, affedilemeyen kırgınlıklar veya sürekli zihninizi meşgul eden konular artık son kez önünüze gelebilir. Çünkü hayatınızın yeni bir dönemine geçmeden önce ruhsal bir temizlik sürecinden geçiyorsunuz.

Merkür gerilemesi günlük yaşam ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Bu nedenle çalışma düzeniniz, iş ortamınız, günlük alışkanlıklarınız ve bedeninize yaklaşım şekliniz yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık kontrolleri gündeme gelebilir. Çalışma hayatında eski projeler, yarım kalan işler veya geçmişte tamamlanmamış görevler yeniden önünüze çıkabilir.

İş hayatında özellikle perde arkasında yürütülen çalışmalar önem kazanıyor. Henüz görünür olmayan projeler gelecekte önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sabırlı olmak gerekiyor. Şu an yaptığınız çalışmaların karşılığı hemen gelmese bile ilerleyen dönemlerde önemli fırsatlara dönüşebilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca ilişkiler ve ortaklıklar alanınız büyümeye başlıyor. Evlilik, ortaklık, danışmanlık, müşteri ilişkileri ve birebir bağlantılar konusunda oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınıza güçlü insanlar girebilir. Yeni iş birlikleri kurulabilir. Bazı Kovalar için ciddi bir ilişki veya evlilik kararı gündeme gelebilir.

Aşk hayatında ise oldukça derin etkiler çalışıyor. Gizli kalan duygular açığa çıkabilir. Platonik ilişkiler, yarım kalmış hikâyeler veya geçmişten gelen kişiler yeniden gündeme gelebilir. Bazı Kovalar uzun zamandır unutamadıkları bir kişiyle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilir.

İlişkisi olanlar için ise dürüstlük ve açıklık büyük önem taşıyor. Konuşulmayan konular büyümeden ele alınmalıdır. Çünkü bu hafta sessizlik bile çok şey anlatabilir.

Maddi konularda görünmeyen harcamalar dikkat çekiyor. Hastane giderleri, bakım masrafları, teknik sorunlar, gecikmiş ödemeler veya beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bütçe planlamasını dikkatli yapmak faydalı olacaktır.

Sağlık açısından uyku düzeni, bağışıklık sistemi, ayaklar, dolaşım sistemi, sinir sistemi ve ruhsal denge ön planda. Uzun süredir devam eden yorgunluklar aslında bedensel değil duygusal olabilir. Bu nedenle dinlenmek, yalnız kalmak, meditasyon yapmak ve zihni sakinleştirmek büyük önem taşıyor.

Kaza riski özellikle dalgınlık, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk ve dikkatsizlik nedeniyle artabilir. Araç kullanırken, yürürken ve günlük işlerde daha bilinçli hareket etmek gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları ilişkiler, ortaklıklar, danışmanlıklar, ruhsal çalışmalar, içsel farkındalıklar ve geleceğe hazırlanmak olacaktır.

Bu haftanın riskli alanları ise bastırılmış duyguları yok saymak, geçmişe tutunmak, sağlığı ihmal etmek ve sezgileri görmezden gelmektir.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Bazen hayat sizi durdurur çünkü ruhunuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bazen bazı kapılar kapanır çünkü yenileri açılmak üzeredir. Bu hafta yaşadığınız her farkındalık sizi eksiltmek için değil, hafifletmek için geliyor. Geçmişi bıraktığınız ölçüde geleceğe yer açabilirsiniz. Çünkü özgürleşmek bazen yeni bir şey kazanmak değil, artık taşımamanız gereken yükleri bırakmaktır.

Kova Olumlama Mührü

Ben geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyorum.

Ben ruhumu hafifleten seçimler yapıyorum.

Ben sezgilerime güveniyorum.

Ben iç huzurumu koruyorum.

Ben bana hizmet etmeyen tüm bağlardan özgürleşiyorum.

Ben bedenime, zihnime ve ruhuma sevgiyle yaklaşıyorum.

Ben yeni başlangıçlara yer açıyorum.

Ben ilahi zamanlamaya güveniyorum.

Ben hayatımdaki tüm kapanışların yeni güzelliklere kapı açtığını biliyorum.

Ben huzuru, özgürlüğü ve içsel gücü seçiyorum.

Balık ve Yükselen Balık

Balık ve Yükselen Balık

29 HAZİRAN – 5 TEMMUZ 2026 HAFTASINDA GERÇEK DOSTLAR, GERÇEK HEDEFLER VE GERÇEK HAYALLER ORTAYA ÇIKIYOR

Bu hafta gökyüzü sizi geleceğinizle ilgili çok önemli farkındalıklara taşıyor. Oğlak burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay haritanızın on birinci evini aydınlatırken arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, organizasyonlar, topluluklar, projeler, sosyal medya faaliyetleri ve uzun vadeli hedefleriniz ön plana çıkıyor.

On birinci ev yalnızca dostlukları değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarınızı, hayallerinizi ve sizi hedeflerinize taşıyacak insanları temsil eder. Bu nedenle bu hafta yaşanacak gelişmeler yalnızca sosyal çevrenizle ilgili olmayacak; aynı zamanda gelecekte hangi insanlarla yol yürümeniz gerektiğini de gösterecek.

Oğlak Dolunayı bazı maskeleri düşürebilir. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu, kimin yalnızca çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini daha net görebilirsiniz. Bir arkadaşlık ilişkisi yeni bir boyuta taşınabilir, bir ekip çalışması sonuçlanabilir veya uzun süredir içinde bulunduğunuz bir sosyal çevreyle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Bazı Balıklar için sosyal medya projeleri, dijital çalışmalar, topluluk organizasyonları veya ekip faaliyetleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir proje görünür olabilir. Beklediğiniz destekler gelebilir veya tam tersine güvenmediğiniz insanların gerçek niyetlerini fark edebilirsiniz.

Merkür gerilemesi aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanınızda gerçekleşiyor. Bu nedenle geçmişten gelen aşklar, yarım kalmış duygular, eski flörtler veya kapanmamış romantik hikâyeler yeniden gündeme gelebilir. Bir zamanlar kalbinizi etkileyen biri yeniden karşınıza çıkabilir.

Ancak gökyüzü size önemli bir uyarı yapıyor. Geçmişten dönen herkes geleceğiniz için doğru kişi olmayabilir. Bu nedenle yalnızca sözlere değil davranışlara odaklanmanız gerekiyor. Gerçek sevgi tutarlılık ister. Verilen sözlerin arkasında eylem yoksa dikkatli olmakta fayda var.

Çocuk sahibi olan Balıklar için çocuklarla ilgili eğitim, gelişim veya gelecek planlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Uzun süredir ertelenen bir mesele çözüme ulaşabilir.

İş hayatında ekip çalışmaları son derece önem kazanıyor. Tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla birlikte hareket etmek daha büyük başarılar getirebilir. Sosyal medya, dijital projeler, organizasyonlar, danışmanlıklar, topluluk yönetimi, eğitim çalışmaları ve network bağlantıları size yeni fırsatlar sunabilir.

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki bir yıl boyunca çalışma hayatınız, günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlık konularınız büyüme alanınız haline geliyor. Yeni iş fırsatları, yeni çalışma sistemleri ve daha verimli bir yaşam düzeni oluşturma şansı elde edebilirsiniz.

Maddi konularda sosyal bağlantılar üzerinden fırsatlar gelebilir. Bir arkadaşın tavsiyesi, bir ekip çalışması veya bir organizasyon aracılığıyla yeni kazanç kapıları açılabilir. Ancak arkadaşlarla para alışverişi, borç verme veya ortak harcamalar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Dostluk ve para ilişkisini birbirine karıştırmamak faydalı olacaktır.

Aşk hayatında romantik ve duygusal etkiler oldukça güçlü. Ancak Merkür gerilemesi nedeniyle kafa karışıklıkları yaşanabilir. Net olmayan kişiler, sürekli fikir değiştiren insanlar veya ne istediğini bilmeyen kişiler zaman kaybına neden olabilir. Kalbinizi korurken sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor.

Sağlık açısından ayaklar, lenf sistemi, bağışıklık sistemi, sıvı dengesi, ödem ve duygusal hassasiyetler dikkat çekiyor. Ruhsal yorgunluk bedensel enerjinizi düşürebilir. Bu nedenle dinlenmek, uyku düzenini korumak ve duygusal yüklerden uzaklaşmak büyük önem taşıyor.

Kaza riski özellikle dalgınlık, hayal kurarken dikkatin dağılması, telefonla ilgilenmek, uykusuzluk ve zihinsel dağınıklık nedeniyle artabilir. Araç kullanırken ve günlük işlerde daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bu haftanın şanslı alanları sosyal çevre, ekip çalışmaları, organizasyonlar, sosyal medya projeleri, iş düzeni, sağlıklı alışkanlıklar ve gelecek planlarıdır.

Bu haftanın riskli alanları ise hayal kırıklığı yaratan insanlara tekrar güvenmek, net olmayan ilişkileri sürdürmek, arkadaşlarla para ilişkisine girmek ve gerçekleri görmek yerine hayallere tutunmaktır.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Hayatınızda herkesin kalıcı olması gerekmiyor. Bazı insanlar size bir ders öğretmek, bazıları bir kapı açmak, bazıları ise gerçek dostluğun ne olduğunu göstermek için gelir. Bu hafta kiminle yolunuza devam edeceğinizi, kimin ise geçmişte kalması gerektiğini daha net göreceksiniz. Geleceğiniz sizi büyütecek insanlarla şekillenecek. Bu nedenle artık kalbinizi tüketen değil, ruhunuzu güçlendiren insanlara yer açın.

Balık Olumlama Mührü

Ben doğru insanlarla aynı yolda yürümeyi seçiyorum.

Ben hayatımdaki gerçek dostları sevgiyle görüyorum.

Ben bana hizmet etmeyen bağları özgür bırakıyorum.

Ben geleceğime güvenle ilerliyorum.

Ben hayallerimi gerçeğe dönüştürecek fırsatları kabul ediyorum.

Ben sezgilerime güveniyorum.

Ben sağlıklı sınırlar oluşturuyorum.

Ben ruhumu besleyen insanları hayatıma çekiyorum.

Ben başarıyı ve mutluluğu paylaşabileceğim çevreler oluşturuyorum.

Ben geleceğimi sevgi, güven ve bilgelik üzerine inşa ediyorum.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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