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27-30 Yaş Arasında Hayatı Altüst Eden Satürn Dönüşü: Sizde Başladı mı?

27-30 Yaş Arasında Hayatı Altüst Eden Satürn Dönüşü: Sizde Başladı mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:21
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Yirmili yaşların sonuna yaklaşırken iş, ilişki ya da yaşadığınız yer hakkında her şeyi sorgulamaya başladıysanız yalnız değilsiniz. Astrolojide bu dönem 'Satürn dönüşü' olarak anılıyor ve genellikle 27-30 yaş arasında yaşanıyor. Astrolojik yorumlara göre hayatın büyük kararlarının gündeme geldiği bu dönem, bugün özellikle 1996-1999 arasında doğanları ilgilendiriyor, çünkü Satürn şu anda Koç burcunda. Peki Satürn dönüşü sizde başladı mı?

Kaynak: CHANI | NASA Science

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Satürn Dönüşü Nedir?

Satürn Dönüşü Nedir?

Satürn dönüşü, Satürn'ün doğduğunuz anda haritanızda bulunduğu konuma geri dönmesi anlamına geliyor. NASA'ya göre Satürn, Güneş'in çevresindeki bir turunu yaklaşık 29,4 Dünya yılında tamamlıyor. Bu yüzden ilk dönüş yaklaşık 27-30 yaşlarında yaşanıyor. Wikipedia'ya göre astrologlar bu dönemi psikolojik olarak kendini keşfetme ve öncelikleri yeniden değerlendirmeyle ilişkilendiriyor.

Satürn Dönüşü Kaç Yaşında Olur?

İlk Satürn dönüşü yirmili yaşların sonunda, yani 27-30 yaş arasında yaşanıyor. İkincisi ellili yaşların, üçüncüsü seksenli yaşların sonunda geliyor. CHANI'ye göre Satürn'ün yavaş hareketi ve retroları yüzünden her dönüş yaklaşık üç yıl sürüyor. İlk dönüş, astrolojik yorumlarda genç yetişkinlikten yetişkinliğe geçiş olarak okunuyor.

Satürn Dönüşü Sizde Başladı mı?

Satürn Dönüşü Sizde Başladı mı?

Cevap, Satürn'ünüzün doğduğunuzda hangi burçta olduğuna bağlı. CHANI'ye göre Satürn dönüşü, geçişteki Satürn doğum haritanızdaki Satürn'ün burcuna girdiği anda başlıyor ve o burçtan çıkana kadar sürüyor. Satürn Şubat 2026'dan itibaren Koç burcunda ve yaklaşık Nisan 2028'e kadar orada kalacak. Bu da Satürn'leri Koç'ta olanların, yani yaklaşık Nisan 1996 ile Mart 1999 arasında doğanların şu anda Satürn dönüşünde olduğu anlamına geliyor. Haziran ile Ekim 1998 arasında doğanlar bunun dışında kalıyor, çünkü Satürn o aylarda kısa süreliğine Boğa'daydı.

Satürn Hangi Burçta, Nasıl Öğrenirim?

Doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girerek bir doğum haritası hesaplayıcısıyla Satürn'ünüzün burcunu öğrenebilirsiniz. Mart 1999'dan sonra doğanların çoğunun Satürn'ü Boğa'da olduğu için dönüşlerini Nisan 2028'den itibaren yaşayacağı yorumlanıyor.

Satürn Dönüşü Sırasında Neler Yaşanabilir?

Satürn Dönüşü Sırasında Neler Yaşanabilir?

Astrolojik yorumlarda bu dönem sorumluluk ve yetişkinlikle ilişkilendiriliyor. CHANI'ye göre Satürn dönüşü sırasında mezuniyet, işe girme ya da çocuk sahibi olma gibi önemli dönüm noktaları yaşanabiliyor. Sık anılan temalar şunlar:

  • Kariyer yönünü sorgulamak
  • İlişkileri yeniden değerlendirmek
  • Yaşadığınız yeri ya da hayat tarzını değiştirmeyi düşünmek
  • Fatura, ev ve birikim gibi yetişkinlik sorumluluklarıyla yüzleşmek
  • Daha önce kaçındığınız gerçeklerle karşılaşmak

Satürn Dönüşü Neden "Altüst Edici" Olarak Anılıyor?

Satürn Dönüşü Neden "Altüst Edici" Olarak Anılıyor?

Satürn astrolojide sorumluluk, sınır ve gerçeklikle ilişkilendirilen gezegen. CHANI, Satürn'ü hesap verebilirlik ve uyandırma çağrısı gezegeni olarak tanımlıyor. Bu yüzden ilk dönüş bazı insanlar için sarsıcı bir yüzleşme gibi hissedilebiliyor. 'Altüst edici' ifadesi ise aslında bir yorum. Herkesin bu dönemi dramatik yaşayacağını gösteren bir veri yok, deneyim kişiden kişiye değişiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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