27-30 Yaş Arasında Hayatı Altüst Eden Satürn Dönüşü: Sizde Başladı mı?
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Yirmili yaşların sonuna yaklaşırken iş, ilişki ya da yaşadığınız yer hakkında her şeyi sorgulamaya başladıysanız yalnız değilsiniz. Astrolojide bu dönem 'Satürn dönüşü' olarak anılıyor ve genellikle 27-30 yaş arasında yaşanıyor. Astrolojik yorumlara göre hayatın büyük kararlarının gündeme geldiği bu dönem, bugün özellikle 1996-1999 arasında doğanları ilgilendiriyor, çünkü Satürn şu anda Koç burcunda. Peki Satürn dönüşü sizde başladı mı?
Kaynak: CHANI | NASA Science
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Satürn Dönüşü Sizde Başladı mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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