27-30 Yaş Arasında Hayatı Altüst Eden Satürn Dönüşü: Sizde Başladı mı?

Satürn dönüşü, Satürn'ün doğduğunuz anda haritanızda bulunduğu konuma geri dönmesi anlamına geliyor. NASA'ya göre Satürn, Güneş'in çevresindeki bir turunu yaklaşık 29,4 Dünya yılında tamamlıyor. Bu yüzden ilk dönüş yaklaşık 27-30 yaşlarında yaşanıyor. Wikipedia'ya göre astrologlar bu dönemi psikolojik olarak kendini keşfetme ve öncelikleri yeniden değerlendirmeyle ilişkilendiriyor.

Satürn Dönüşü Kaç Yaşında Olur?

İlk Satürn dönüşü yirmili yaşların sonunda, yani 27-30 yaş arasında yaşanıyor. İkincisi ellili yaşların, üçüncüsü seksenli yaşların sonunda geliyor. CHANI'ye göre Satürn'ün yavaş hareketi ve retroları yüzünden her dönüş yaklaşık üç yıl sürüyor. İlk dönüş, astrolojik yorumlarda genç yetişkinlikten yetişkinliğe geçiş olarak okunuyor.