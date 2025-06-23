Satürn: Karma'nın Katı Öğretmeni

Son zamanlarda hayatınızı yönetmek daha da zorlaştı mı? Eğer öyleyse, Karma'nın Efendisi Satürn'ün etkilerini hissediyor olabilirsiniz. Satürn'ün burcunuzda hareket etmesi, kısıtlamaların ve sınırlamaların hayatınıza hakim olmaya başlamasına neden olabilir. Bu gezegen, disiplin, gecikmeler ve hayat derslerinin temsilcisidir.

Satürn'ün etkilerini anlamak ve bu gezegenle çalışmak, engelleri aşma ve sınırlamaları güce dönüştürme yeteneğinizi artırabilir. Satürn, hayatınızdaki yanlışları düzeltmenizi sağlayan sert bir öğretmendir.