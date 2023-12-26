26 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Aralık Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı araştırılmaya başlandı. Final yapmaya yaklaşan diziler, sezonda iddiasını koruyan yapımlar ve birbirinden eğlenceli yarışma programları ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Reyting yarışının yayın akışındaki etkisi merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Aralık Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...