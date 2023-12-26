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26 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

26 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 10:07

26 Aralık Salı günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı araştırılmaya başlandı. Final yapmaya yaklaşan diziler, sezonda iddiasını koruyan yapımlar ve birbirinden eğlenceli yarışma programları ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Reyting yarışının yayın akışındaki etkisi merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Aralık Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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26 Aralık Salı TRT1 Yayın Akışı

26 Aralık Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 07:15 Elimi Bırakma

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:35 Diriliş 'Ertuğrul'

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Yabancı Sinema Hıçkırık

  • 22:35 Türk Sineması Kurtuluş Hattı

26 Aralık Salı SHOW TV Yayın Akışı

26 Aralık Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Dizi

  • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18.45 SHOW Ana Haber

  • 20:00 Aile

26 Aralık Salı ATV Yayın Akışı

26 Aralık Salı ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol'da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

26 Aralık Salı FOX Yayın Akışı

26 Aralık Salı FOX Yayın Akışı

26 Aralık Salı Kanal D Yayın Akışı

26 Aralık Salı Kanal D Yayın Akışı
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26 Aralık Salı STAR TV Yayın Akışı

26 Aralık Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Küçük Esnaf

26 Aralık Salı TV8 Yayın Akışı

26 Aralık Salı TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

  • 11:15 Masterchef Türkiye All Star

  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

  • 20:00 Masterchef Türkiye All Star

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