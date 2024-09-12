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25 Sıra Birden Kaybetti! Galatasaray Dünya Kulüpler Sıralamasında İlk 50'nin Dışında

25 Sıra Birden Kaybetti! Galatasaray Dünya Kulüpler Sıralamasında İlk 50'nin Dışında

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 15:50

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Ülkemizden Fenerbahçe, 25. sıradaki yerini korurken Galatasaray, ilk 50'nin dışında kaldı.

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Yeni sezona Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam etse de Avrupa'daki başarısızlığı herkesi şaşırttı.

Yeni sezona Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam etse de Avrupa'daki başarısızlığı herkesi şaşırttı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Young Boys'a elenerek Devler Ligi hayalini noktalaması, dünya kulüpler sıralamasına da yansıdı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Young Boys'a elenerek Devler Ligi hayalini noktalaması, dünya kulüpler sıralamasına da yansıdı.

Okan Buruk liderliğindeki takım, 32. sıradan 57. sıraya geriledi.

Okan Buruk liderliğindeki takım, 32. sıradan 57. sıraya geriledi.

Fenerbahçe 25, Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 119. basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe 25, Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 119. basamakta kendine yer buldu.

502 futbol kulübün sıralandığı listeye buradan ulaşabilirsiniz.

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