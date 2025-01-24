24 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta gündeme eski eşi Reza Zarrab'ın yaptığı evlilikle gelen Ebru Gündeş bu sefer servetiyle konuşuldu. 11 yıllık ilişkilerini 2021 senesinde sonlandırmasıyla o dönem manşetlere yerleşen çift geçtiğimiz hafta Reza Zarrab'ın sürpriz düğünüyle bir daha gündeme gelmişti. Eski defterler yeniden açılırken Ebru Gündeş yeni bir hamlede bulundu. Reza Zarrab'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen 14 yaşındaki kızı Alara'ya servet bırakan isim milyonluk tutarla ağızları açık bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi sektöründe tekelleşme iddialarının ortaya atılmasının ardından adını gündemde duymaya başladığımız Ayşe Barım iddiaları yalanlamıştı. Hakkında soruşturma açılmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yurt dışı çıkış yasağı konan isimle ilgili bugün şok bir gelişme yaşandı. Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair basında yer alan iddialar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçunda geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Barım'a tekelleşme iddialarıyla ilgili görüşünü dile getirmekten hiç geri durmayan Farah Zeynep Abdullah ilk destek veren isim oldu!
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde 21 Ocak günü başlayan yangın 78 canı hayattan kopardı. Faciaya dönüşen olaydan görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de üzüntülerini dile getirmiş ve diziler bir bir yeni bölüm yayınlamayacaklarını duyurmuştu. Okan Bayülgen buna rağmen iptal olmayan dizi ve maçlara isyan etti! Ünlü isim tiyatro oyunları ve konserlerin iptalinin yanı sıra devam eden televizyon şovlarına tepki gösterdi.
Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin adı bir süredir geçirdiği sakatlık ve özel hayatıyla manşetlere konu oluyor biliyorsunuz ki. Son dönemde toksik ilişkisini bitirip aşkı China Suarez'de bulan Icardi resmen gençleşirken Wanda ise yine bildiğiniz gibi. L-Gante isimli kendisinden 13 yaş küçük rapçiyle yaşadığı aşkla iplerin kopmasına neden olan Wanda Nara önce ayrılığıyla ardından da Icardi'ye geri dönmek istemesiyle gündeme gelmişti. Wanda Nara futbolcunun mutluluk pozlarına daha fazla dayanamamış olacak ki ex aşkına geri döndü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın