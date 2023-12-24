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24 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

24 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 08:16

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken TV yayın akışında yer alan tüm programlar büyük bir merakla takip ediliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları, yılbaşı konseptli yerli ve yabancı filmler ve daha sayamadığımız pek çok yapım seyircisiyle buluşmak için hazırlanıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Aralık Pazar FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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24 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı

24 Aralık Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 08:25 Alparslan Büyük Selçuklu

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Lingo

  • 14:00 Gönül Dağı

  • 17:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19:00 Ana Haber

  • 20:00 Teşkilat

24 Aralık Pazar SHOW TV Yayın Akışı

24 Aralık Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:15 Bir Yuvam Olsun

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Aile

  • 15:45 Ne Gemiler Yaktım

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Arak

  • 22:45 Sandık Kokusu

24 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı

24 Aralık Pazar ATV Yayın Akışı

  • 07:30 ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

  • 11:30 Dizi TV

  • 12:30 Aldatmak

  • 16:35 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Yabancı Sinema Aquaman

  • 22:50 Altın Kafes

24 Aralık Pazar FOX Yayın Akışı

24 Aralık Pazar FOX Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

  • 13:00 Kirli Sepeti

  • 16:15 Kızıl Goncalar

  • 19:00 Fox Ana Haber

  • 20:00 Kirli Sepeti

24 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı

24 Aralık Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Yabancı Damat

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda İle Omuz Omuza

  • 14:45 Arka Sokaklar

  • 18:30 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Yargı

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24 Aralık Pazar STAR TV Yayın Akışı

24 Aralık Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

  • 09:00 Ömer

  • 11:00 Tülin Şahin İle Moda

  • 12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

  • 14:00 Yalı Çapkını

  • 16:00 Sakla Beni

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:45 Ömer

24 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı

24 Aralık Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı

  • 10:00 Yabancı Sinema Asi Kabadayı

  • 12:30 Gazete Magazin

  • 17:15 MasterChef Türkiye All Star

  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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