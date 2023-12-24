24 Aralık 2023 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken TV yayın akışında yer alan tüm programlar büyük bir merakla takip ediliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları, yılbaşı konseptli yerli ve yabancı filmler ve daha sayamadığımız pek çok yapım seyircisiyle buluşmak için hazırlanıyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 24 Aralık Pazar FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...