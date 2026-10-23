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24 - 30 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 24 - 30 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:30
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24 - 30 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Torku Dana İşlem Görmüş Kasap Sucuk 400 g 319 TL

Torku Dana İşlem Görmüş Kasap Sucuk 400 g 319 TL

  • Kahve Dünyası Nello Fındıklı Bar Çikolata 33 g 34,50 TL

  • Bebelac Bebek Maması 400 g 359 TL

  • Nimet Üçgen Yufka 360 g 47,50 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 160 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 145 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 KG 97 TL

  • Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 KG 230 TL

  • Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 2,5 L 79,50 TL

  • Fanta Zero Gazlı İçecek 1,5 L 65 TL

  • Coca-Cola / Coca-Cola Şekersiz Gazlı İçecek 1 L 57,50 TL

  • Fanta Gazlı İçecek 1 L 57,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek 1 L 57,50 TL

  • Coca-Cola Gazlı İçecek 1,75 L 70 TL

  • Fanta Gazlı İçecek 1,75 L 70 TL

  • Fuse Tea Soğuk Çay 1 L 57,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 140 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 140 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g 195 TL

  • Piliç Döner 500 g 149,50 TL

  • Dorites Mısır Cipsi 130 g 52 TL

  • Sambella Çikolata Kaplı Meyve Çıtırları Dondurulmuş 116 g 149,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Çayı 2 KG 659 TL

  • Torku Kakaolu Helva 500 g 115 TL

  • Dorbi Bitter Damla Çikolata 100 g 48,50 TL

  • Cappy Pulpy Portakal Aromalı İçecek 1 L 70 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 85 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 299 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 279,90 TL

  • Sea Color Saç Boyası 122,50 TL

  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml 189,50 TL

  • Cif Etkili Güç Sprey Temizleyici 1 L 109,50 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 75 TL

Eti Browni Intense Kek 19,50 TL

Eti Browni Intense Kek 19,50 TL

  • Eti Karam Gurme Çikolatalı Gofret 50 g 23,50 TL

  • Eti Browni Gold Kek 45 g 12,50 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Turta 114 g 40 TL

  • Eti Çikolatalı Gofret 29 g 12 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret 66 g 24,50 TL

  • Eti Puf Marshmallowlu Bisküvi 18 g 5 TL

  • Eti Cin Bisküvi 59 TL

  • Eti Hoşbeş Bidolu Kakao Kremalı Yer Fıstığı Parçacıklı Gofret 81 g 36 TL

  • Eti Puf Marshmallowlu Dolgulu Bisküvi 20 g 5,75 TL

  • Eti Bumbo Portakal Aromalı Kakaolu Bisküvi 110 g 28 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 g 140 TL

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 KG 159,50 TL

  • Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 25 TL

  • Eti Kurabi Yulaflı, Yer Fıstıklı, Kakaolu Kurabiye 198 g 60 TL

  • Eti Benim'O Kombo Çikolata Kaplı Bisküvi 56 g 25 TL

  • Eti Canga Bar Çikolata 45 g 19,50 TL

  • Eti Süt Burger 35 g 15 TL

  • Eti Crax Kraker 50 g 16,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 g 79,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan 4 KG 165 TL

  • Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı 1200 ml 145 TL

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g 199 TL

Freedo Vini Gold Kaymaklı Yarım Yağlı Dondurma 1000 ml 125 TL

Freedo Vini Gold Kaymaklı Yarım Yağlı Dondurma 1000 ml 125 TL

  • Freedo Vini 1500 ml 77,50 TL

  • Freedo Vini 1000 ml 64,50 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 145 TL

  • Freedo Dolce 100 ml 45 TL

  • Freedo Selection 900 ml 145 TL

  • Freedo Fantastico 120 ml 15,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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