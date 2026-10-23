24 - 30 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu
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24 - 30 Ekim 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı.A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 24 Ekim 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
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Torku Dana İşlem Görmüş Kasap Sucuk 400 g 319 TL
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 140 TL
Eti Browni Intense Kek 19,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Freedo Vini Gold Kaymaklı Yarım Yağlı Dondurma 1000 ml 125 TL
Tazenin Yıldızları
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