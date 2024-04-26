23 Nisan’da Ekrem İmamoğlu’nun Yanında Yer Almıştı: Küçük Efe’nin Babaannesinden Alman Ajanı Sitemi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim’de bulunan Ekrem İmamoğlu ile birlikte saygı duruşunda bulunan Efe Ercan’ın babaannesi konuştu. Küçük Efe’nin otizmli olduğunu söyleyen Handan Ercan, Alman ajanlığı iftirasına cevap verdi.