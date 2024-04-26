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23 Nisan’da Ekrem İmamoğlu’nun Yanında Yer Almıştı: Küçük Efe’nin Babaannesinden Alman Ajanı Sitemi

23 Nisan’da Ekrem İmamoğlu’nun Yanında Yer Almıştı: Küçük Efe’nin Babaannesinden Alman Ajanı Sitemi

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 14:49

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim’de bulunan Ekrem İmamoğlu ile birlikte saygı duruşunda bulunan Efe Ercan’ın babaannesi konuştu. Küçük Efe’nin otizmli olduğunu söyleyen Handan Ercan, Alman ajanlığı iftirasına cevap verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’da Taksim’de düzenlenen etkinlikte yanına gelen Efe Ercan ile saygı duruşunda bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan’da Taksim’de düzenlenen etkinlikte yanına gelen Efe Ercan ile saygı duruşunda bulunmuştu.

Yapılan paylaşım sonrasında sosyal medyada babası Türk, annesi Gineli Efe Ercan için birbirinden “saçma” iddialar ortaya atılmıştı.

Yapılan paylaşım sonrasında sosyal medyada babası Türk, annesi Gineli Efe Ercan için birbirinden “saçma” iddialar ortaya atılmıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, Efe Ercan’ın babaannesi Hansan Ercan’ın sözlerini köşesine taşıdı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, Efe Ercan’ın babaannesi Hansan Ercan’ın sözlerini köşesine taşıdı.

Kaynak

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“23 Nisan’da Efe, İmamoğlu’nu gördü. Tutamıyorum, gitmek istiyor.”

“23 Nisan’da Efe, İmamoğlu’nu gördü. Tutamıyorum, gitmek istiyor.”

“İmamoğlu, ‘Bırakın’ diye işaret etti. Götürdüm. Özel bir çocuk olduğunu söyledim. ‘Yanımda durabilir, mahsuru yok’ dedi.”

“İmamoğlu, ‘Bırakın’ diye işaret etti. Götürdüm. Özel bir çocuk olduğunu söyledim. ‘Yanımda durabilir, mahsuru yok’ dedi.”
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“İmamoğlu, Efe’ye ‘Üsküdar’da akşam konser var, babaannen seni oraya götürsün’ demiş. İşte bu kadar. Vay efendim, İmamoğlu’nun kulağına ne söylemişim… Beni Alman ajanı yaptılar. Olacak iş değil”

“İmamoğlu, Efe’ye ‘Üsküdar’da akşam konser var, babaannen seni oraya götürsün’ demiş. İşte bu kadar. Vay efendim, İmamoğlu’nun kulağına ne söylemişim… Beni Alman ajanı yaptılar. Olacak iş değil”

Efe Ercan'ı ten rengi üzerinden hedef gösterenler sosyal medya da tepki çekti 👇

Efe Ercan'ı ten rengi üzerinden hedef gösterenler sosyal medya da tepki çekti 👇
twitter.com

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