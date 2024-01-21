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21 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

21 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.01.2024 - 08:19

21 Ocak Pazar haftanın son gününde ekranlarda yer alacak yapımlar araştırılmaya başlandı. Hafta sonu olmasının verdiği neşeyle TV yayın akışında çocuklar ve izin yapan çalışanlar için birbirinden eğlenceli diziler, filmler, yarışmalar yerlerini aldı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Ocak Pazar FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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21 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı

21 Ocak Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 06.05 Beni Böyle Sev

  • 08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

  • 11.45 Enine Boyuna

  • 13.00 Lingo

  • 14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'

  • 17.15 Kod Adı Kırlangıç

  • 19.00 Ana Haber

  • 20.00 Teşkilat

21 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı

21 Ocak Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:15 Son Hıçkırık

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 İbo ile Güllüşah

  • 15:30 Kızılcık Şerbeti

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Ne Gemiler Yaktım

21 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

21 Ocak Pazar ATV Yayın Akışı

21 Ocak Pazar FOX Yayın Akışı

21 Ocak Pazar FOX Yayın Akışı

  • 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11.15 Ekonomi Arası

  • 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

  • 13.00 Kirli Sepeti

  • 16.30 Gaddar

  • 19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

  • 20.00 Kirli Sepeti

21 Ocak Pazar Kanal D Yayın Akışı

21 Ocak Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 07:00 Yabancı Damat

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza

  • 14:45 Arka Sokaklar

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Yargı

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21 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı

21 Ocak Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 09:00 - Sakla Beni

  • 11:00 - Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

  • 14:00 - Yalı Çapkını

  • 16:00 - Sakla Beni

  • 18:15 - Star Haber

  • 19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

21 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı

21 Ocak Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 07:00 Aşka Düşman

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

  • 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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