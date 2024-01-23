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21 – 28 Ocak Kişisel Haftalık Numeroskopunuz

etiket 21 – 28 Ocak Kişisel Haftalık Numeroskopunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 01:14

Haftanın Numerolojik Sayısı 3333  

Numerolojide 3333, sezgilerinizle uyum içinde olmayı ve yolunuzu çizmeyi ifade eder. 333 ve 3333 birlikte, yaratıcı ve ruhsal arayışlar yoluyla büyümeyi simgeler. Kalbiniz şifalanıyor aşk sizin için en saf hali ile boyut değiştiriyor. 

Kişisel Yıl Numaranıza göre bu hafta için kişisel numeroloji tahmininizi almak için okumaya devam edin Kişisel Yıl Numaranızı bilmiyorsanız aşağıdaki tekniği kullanarak hesaplayabilirsiniz…

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

Haftalık tahmininizi okumak için kişisel yıl numaranızı bilmeniz gerekir. Bu sayı sizin için 2024 yılı boyunca aynı kalacaktır, dolayısıyla bunu yalnızca bir kez hesaplamanız ve ardından her hafta bu sayı tahminini okumanız yeterlidir!

Bunu çözmek gerçekten çok kolay:

2024 yılına doğum gününüzü ve doğduğunuz ayı eklemeniz yeterli. 

İşte 2 kısa örnek:

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 7'dir çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 4 = 25

2+5 = 7

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yılınız 5'tir çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 4 = 14

1 + 4 = 5

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Bu hafta oldukça önemli gelişmelerle karşı karşıya kalacağınız iş hayatınızda istikrarı kazanımlar elde edeceğiniz etkiler söz konusu arkadaşlık ilişkilerinizde ise ortaya çıkacak gerçekler bazı arkadaşlarınızı bitirip gerçek dostlarınızla ilişkilerinizi güçlendirmeniz sağlayacak özel yaşamınızda kontrolü elden bırakmamalısınız. Hocası

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

Bu hafta bolluk ve bereket enerjisi iş hayatınızda aşk hayatınızda sizlerden yana özellikle uzun zamandır satmak için çalıştığınız bir gayrimenkul veya aracınız varsa karlı bir şekilde satış gerçekleştirebilir finansal anlamda rahatlayabilirsiniz ailevi konularda ise her şey düzelmeye başlıyor duygularınızla hareket etmeli açık ifadeden kaçınmadan ilerlemelisiniz.

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin

Bu hafta aşıksanız duygularınızı ifade etmeli sevdiğiniz insan için mücadele etmekten çekinme demelisiniz kendinizi ortaya koyuş şekliniz oldukça dikkat çekecek iş hayatınızda da aşk hayatınızda da dengelerin yeniden yapılandığı güçlü yansımalar sizleri karşılarken öz güveninizi özel hayatınıza iş hayatınıza yansıtmakta tereddüt etmeyin fakat borç isteyen insanlara karşı hayır demeyi bilmelisiniz bu hafta.

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

Bu hafta yenileneceğini hissettiğiniz kendinizle olan ikili hâlini alt ederek sağlıklı kararlar verebileceğiniz enerjiler söz konusu beklediğiniz haberleri iş ve eğitim hayatınızda alabilir uzun zamandır emek verdiğiniz bir iş veya hukuksal bir konu da önemli kazanımlar elde edebilirsiniz özel yaşamınızda ise bu hafta kıskançlıklar dan kaynaklanan gerginlikler ardınızda kalıyor denge ve uyumu sağlamak için anlayışlı davranmanız gerekli.

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

Hafta boyunca duygusal anlamda kendinizi hassas ve kırılgan hissedebilir buna bağlı duygusal kararlarla iş hayatınızda sonrasında pişmanlık duyacağınız kararlar almaya eğiliminde olabilirsiniz dikkatli olun son pişmanlık fayda etmeyebilir ve işiniz de ilgili aldığınız yanlış kararlardan dolayı finansal zorluklar deneyimleyebilirsiniz özel yaşamınızda oysa anlamadan dinlemeden tepkiler vermemelisiniz.

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

bu hafta duygularınızı doğru şekilde ifade edeceğiniz işinizle ilgili aldığınız kararlarla ilgili önemli gelişmeler yaşayarak madden kazanmanın istikrarın ve itibarının yükseleceğini etkiler söz konusu finansal anlamda büyümeye başladığınız bugünlerde hiç kimsenin zihninizi karıştırmasına izin vermemeniz gerekli özel yaşamınızda oysa her şeyi kafanıza takıp bir anda olmayan şeyleri kurgulayan ve keskin tavırlar içerisinde olan yaklaşımınız eş veya sevgilinizin sizden uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Kişisel Yıl 6'da neler bekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kişisel yılınız 7 ise haftalık tahmin

Bu hafta aşkta yüzünüzü güldürecek eş veya sevgilinizle ilişkinizi iyileştirmek için destekleyici enerjiler söz konusu özellikle aranızdaki termik enerji şifalanma kırarak onu anlayıp 10'a çıkart olan sevginizin daha yoğun bir şekilde samimiyetle hissettirilmesi aranızdaki gerginliklerin tamamen kalkmasını sağlayacak bunun yanı sıra evlilik kararı almanız için de bu enerjiler destekliyor sizleri işle ilgili konularda ise küçük detaylara takılıp kalmadan ilerlediğinizde başarı kaçınılmaz olacaktır

Kişisel yılınız 8 ise haftalık tahmin

3333 enerjisi her bakımdan güçlü kılacak sizlere işinizle ilgili konularda net kararlar alacak kararlarınızın kabul edilmesiyle finansal anlamda önemli gelişmeler ve rahatlamalar yaşayacaksınız anlaşmalar ve sözleşmelerde detaylara dikkat etmeniz önem taşımakta özel yaşamınızda ve sağlığınızla ilgili noktalarda ise keyifli gelişmeler söz konusu kendinizi çok daha iyi bir şekilde daha sağlıklı bir noktaya getirmeniz adına bu enerjiler size yeni bir döngünün kapılarını aralamakta. 

Kişisel yılınız 9 ise haftalık tahmin

3333 Enerjisiyle aşk hayatınızda zorlu etkilerle karşı karşıyaysanız eğer mücadele ettiğiniz emek verdiğiniz sabır gösterdiğiniz anda çabalarınız bu zorlukları aşmanız da etkili olacak hiçbir şey yapmadan yerimizde oturmayı seçtiğinizde olaylar daha da büyüyebilir ve geç kalmışlığın pişmanlığını yaşayabilirsiniz finansal konularda oysa her türlü riskten uzak durmanız gereken enerjiler söz konusu iş hayatınızda anlık kararlar büyük pişmanlıklara sebebiyet verebilir.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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