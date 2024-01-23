21 - 24 Ocak 2024 Haftalık Yorumlar
2024'ün ilk dolunayı 25 Ocak'ta Aslan burcunda gerçekleşecek. Tamamlanmanın ve netliğin sembolü olan dolunay evresi, sizi son altı ay içinde kişisel yaşamınızda olan biten her şey üzerine düşünmeye teşvik edici enerjiler ile dolu. Ağustos 2023'te Aslan burcunda gerçekleşen yeni ayı düşünün benzer temalar karşınıza gelecek ve 1 yıl boyunca arzu istek ve hedeflerinizi bu döngüde yapılandırabilirsiniz.
Dolunay haftasında kendimize soralım:
Kalbinizin isteklerini kabulde misiniz? Özgünlük, güven, cesaret, yaratıcılık, kendini ifade etme ve içinizdeki çocukla paylaştığınız ilişki gibi Aslan temalarını göz önünde bulundurun ve harekete geçip iyileştirebileceğin her şey için mücadele edin. Arkadaşlıklarınızın yanında güvende mutlu hissediyor musunuz? İlişki kurduğunuz insanlar size zarar veriyor mu? Aslan burcundaki dolunay ilişkileriniz, yetenekleriniz ve hedefleriniz hakkında yüksek farkındalıkla uyandıracak sizleri. Bu hafta güçlü sezgilerinize güvenin karanlık tarafınızı ışığınız ile alt edin.