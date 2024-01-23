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21 - 24 Ocak 2024 Haftalık Yorumlar

etiket 21 - 24 Ocak 2024 Haftalık Yorumlar

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 00:56

2024'ün ilk dolunayı 25 Ocak'ta Aslan burcunda gerçekleşecek. Tamamlanmanın ve netliğin sembolü olan dolunay evresi, sizi son altı ay içinde kişisel yaşamınızda olan biten her şey üzerine düşünmeye teşvik edici enerjiler ile dolu. Ağustos 2023'te Aslan burcunda gerçekleşen yeni ayı düşünün benzer temalar karşınıza gelecek ve 1 yıl boyunca arzu istek ve hedeflerinizi bu döngüde yapılandırabilirsiniz.  

Dolunay haftasında kendimize soralım:

Kalbinizin isteklerini kabulde misiniz? Özgünlük, güven, cesaret, yaratıcılık, kendini ifade etme ve içinizdeki çocukla paylaştığınız ilişki gibi Aslan temalarını göz önünde bulundurun ve harekete geçip iyileştirebileceğin her şey için mücadele edin.  Arkadaşlıklarınızın yanında güvende mutlu hissediyor musunuz? İlişki kurduğunuz insanlar size zarar veriyor mu? Aslan burcundaki dolunay ilişkileriniz, yetenekleriniz ve hedefleriniz hakkında yüksek farkındalıkla uyandıracak sizleri. Bu hafta güçlü sezgilerinize güvenin karanlık tarafınızı ışığınız ile alt edin.

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Koç burcu

Koç burcu

Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda detaylara takılıp kalmadan resmin bütününü görebilmenin faydalarına işaret etmekte. Hafta boyunca çekişmeli tartışmalardan özellikle bu noktalarda risk taşıyan olayları uluorta konuşmaktan uzak durmanız en yüce hayrınıza olacaktır. Bunun yanı sıra yatırım planlarınızda ilgili konularda gökyüzü anlık kararlarla değil gerçekçi aklı selim olanla ilerlemeniz adına uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili noktalarda hafta boyunca baş ağrısı ve sırt bölgesiyle ilgili hassasiyetlerimizi önemseyin özel yaşamınızda ise geçen hafta gerçekleşen yeni ayın enerjisiyle güçlü ve yeni başlangıçlar sizleri destekliyor. Var olan ilişkinizi daha iyi hale getirmek için mücadeleyi ortaya koyma zamanı.

Boğa burcu

Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda önemli fırsatlar önemli teklifler ve yeni projelerin içerisinde yer alabileceğiniz gelişmelere dikkat çekmekte. Sizlere tavsiyem geçtiğimiz 3 aydan sonra gelen bu güçlü enerjiyi profesyonel yaklaşımlarla değerlendirmeli içinize sinen iş ve projelerin içerisinde kararlılıkla yer almaya gayret etmelisiniz. Gizli ve açık düşmanlıklar ile imtihanlardan sonra başarılarınızla yeni başlangıçlar ve oluşumlar içerisinde olma zamanı. Finansal konularda oysa hafta ortasından itibaren yaşanacak iyileşmeler işinizle ilgili kazanımının artacağı gelişmeler terfi zam gibi etkiler sevindirecek sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda oysa bu hafta ruhsal ve bedensel detoks yapabilir uzman bir hekimin önerisi ile detoksa şifa bulabilirsiniz unutmayın. Plüton burç değiştirdi, özel yaşamınızda emeklerinizin sabrınızın karşılığını almaya hazır olmalısınız.

İkizler burcu

Sevgili ikizler gökyüzü bu hafta duygusal hayatınız özel hayatınızda değişken enerjilere dikkat çekmekte. Özellikle verdiğiniz sözleri yerine getirmez veya hayatınızdan çıkardığınız kişiyle ilgili onu hafife alan küçük düşüren konuşmalarda bulunduysanız bu hafta beklenmedik yüzleşmeleri ile karşı karşıya kalmanız mümkün. Bu durum sizi ne kadar rahatsız ederse etsin gerçekçi yaklaşımlar içerisinde olmalı, öfkeyle duygusal kaçışlar içerisinde hareket etmemeniz gerektiğinin bilinciyle yol almalısınız. Hırsla hareket etmek size büyük pişmanlıkları ve iş hayatınızın zarar göreceği durumları tetikleyebilir. Mahremiyet gerektiren konuların gün yüzüne çıkabileceği enerjiler söz konusuyken gökyüzü uyarıyor sizleri. Dikkatli davranın işinizle ilgili konularda oysa bu hafta konsantrasyon eksikliğiniz sebebi ile çalışma arkadaşlarınızın tepkisini alarak huzursuzluklar çıkmasına özellikle yöneticilerimizle ilgili gerginliklere sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili noktalarda ise gökyüzü özellikle boğaz yolu enfeksiyonlarına dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Sevgili yengeçler, gökyüzü bu hafta sürpriz rastlantılarla karşılaşacağınız insanlardan hayat dersi alabileceğiniz gelişmelere dikkat çekmekte. Bunlar olumlu da olabilir olumsuz da geçmişte söylediklerinize bağlantılı olan beklenmedik bir yüzleşme yaptığınız hataların farkına erdirebilir sizleri. Hataları telafi etmek iyi ve doğru insanlara haksızlık etmemek gerektiğinin bilincine erişmek belki de kendinize yapacağımız en büyük iyilik olacaktır. İşinizle ilgili konularda özellikle konuşurken kendinizi abartılı bir şekilde ifade etmemeye gayet edin. Finansal noktalarda bu hafta olumlu haberler güzel gelişmeler sizleri karşılarken arkadaşlarınızın istek ve taleplerini finansal olarak karşılamaya kalkıp kendinizi zora sokmayın. Yatırım planlarınızda ilgili konularda ise gökyüzü gizliliğe önem vermeniz ve her duyduğunuzu doğru kabul edip içerisinde yer almak için çaba göstermemeniz adına uyarıyor sizleri. Özel yaşamınızda ise duygularınızı ifade ederken samimi olmaya özen göstermelisiniz.

Aslan burcu

Sevgili aslanlar gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda alıngan yaklaşımlar içerisinde olmamanız adına uyarıyor sizleri.  Sizin nasıl kızacağını bilen art niyetli kişiler işinizle ilgili başarısından rahatsızlık duyarak üzerinizde baskı kurmaya kalkabilirler eğer siz bu enerjiye odaklanırsanız üzüleceksiniz. Hafta boyunca bu konularda dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise Plüton enerjisiyle büyük bir dönüşüm başlıyor.  Yapmış olduğunuz hataları yanlışları yanılgıları şifalandırmanız mümkün ilişkilerle ilgili boyut atlayacak istikrarı güçlü enerjiler ile kutsanacaksınız. Özür dilemek değil varoluş sebebinizin sevgi kaynağı olduğunu karşı tarafa yansıttığınız anda ilişkide yaşadığınız tüm kırgınlıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Finansal konularda ise borç vermekten ve kefil olmaktan uzak durun bu hafta. 

Başak burcu

Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar gökyüzü bu hafta son derece keskin enerjilerle hayatınızda büyük dönüşümlerin var olacağını dikkat çekmekte. Özellikle Plütonik enerji ile işinizle ilgili konularda önemli gelişmeler fırsatlar yakalayabilir kendi işinizi kurmak gibi bir düşünceniz varsa olumlu şartların oluşmasıyla heyecan verici gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlık sorunları olan Başaklar uzun zamandır yaşadığınız sorunlardan şifa alacağınız Plüton’un enerjisiyle ertelediğiniz kararları yaşamınıza taşıyacağınız güçlü yansımalara karşı karşıyasınız.  Bu durum çevrenizde bazı insanların rahatsızlık duymasına sebebiyet verebilir varsın olsun. Siz yolunuzda kararlılıkla ilerleyin, finansal konularda yatırımlarla ilgili acele etmemeniz gereken bir haftadasınız. Özel yaşamınızda ise size verilen aşka aynı şekilde karşılık verme zamanı.

Terazi burcu

Terazi burcu

Sevgili teraziler, gökyüzü bu hafta özellikle işinizle ilgili aldığınız kararları kendi zanlarınca yorumlamaya kalkan insanların söylemlerini dikkate almamanız adına uyarıyor sizleri. Kendi merkezinizde kalmalı yaptığınız işe inanıyorsanız hiç kimsenin sizi aldığınız kararları uygulamaktan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Bu insanları uyarmalı kararlarınızda bilinçli bir şekilde ilerlemeniz gerektiğinin yapılması gereken her şeyin sorumluluğunu alıp ortaya koymalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda bu hafta diyete başlayabilir çok daha sağlıklı bir sürecin hayatınıza yansıtabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kalıcı ilişkiler kuracağınız duygusal olarak olumlu bağlar kuracağınız heyecan verici enerjiler ile karşı karşıyasınız. Sevip kıymet bilen insanın hayatınızda yer alması için biraz daha kararlı olmayı seçmelisiniz.

Akrep burcu

Gökyüzü ikinci yönetici gezegeniniz Plüton enerjisiyle hayatınızda birikmiş olumsuz pek çok enerjiden şifa bulacağınız yeni başlangıçlar doğru seçimlerle iş hayatınızı özel hayatınızı yapılandıracağız enerjileri getiriyor sizlere. Özellikle duygusal anlamda yaşadığınız gerginlikler finansal alanlarda yaşadığınız baskılar ortadan kalkmaya başlıyor.  Plüton’un enerjisi daha kararlı özgüvenli yaklaşımlar içerisine yönlendirirken sizleri iş yaptığınız insanlardan kaynaklı sorunları ve bu sorunların gizlenmiş sebeplerini öğrenmeye hazır olmalısınız. Maskeler düşüyor her şey net bir şekilde karşınıza gelmeye başlıyor. Bu yüksek farkındalık size hayatınızla ilgili önemli gelişmeleri kazanımları ve geçmişe bağlı pek çok problemi çözümlemek anlamına gelmekte. Sağlığınızla ilgili konularda oysa bu hafta baş bölgenizde ilgili ağrılar ve kan değerlerinize ilgili hassasiyetlerin üzerinde durmalısınız. Özel yaşamınızda gelişmeleri de kimseye bahsetmemeniz en yüce hayrınıza olur.

Yay Burcu

Sevgili yaylar, Plütonik etkilerle dolu bir hafta karşılıyor hepimizi.  Özellikle kendinize sormalısınız. Finansal konularda neler yaşadınız hangi tutumunuz size kazandırdı. Kimlere güvenip yarı yolda kaldınız ve kayıplarla sınavınız hangi tavır ve davranışınız ile gerçekleştir son derece güçlü dönüştürücü enerjiler başlıyor sizler için.  Kaybettiklerimizi ağlayıp sızlanmak yerine kendinizi geliştirip işinizle ilgili konularda istikrarı yakalamak için çaba göstermelisiniz. Bunun yanı sıra iş değişikliği yeni bir iş kurmak gibi planlarınız varsa bu hafta karşınıza çıkan insanların söylemlerini dikkate almalı planınızı programınızı yapıp harekete geçmekte tereddüt etmemelisiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda şifalandığınız ruhsal ve bedensel anlamda öz güveninizin yükseldiği kendinize geldiğiniz enerjilere hazır olun. Özel yaşamınızda ise bitişler ve başlangıçlar için hazır değilsiniz bu yüzden bir şeyleri bitirmeye değil yapılandırmaya olsun gayretiniz. Özellikle belli belirsiz bir ilişki içerisindeyseniz bu hafta netlik kazandırmak için karşı tarafın yaklaşımlarını gerçekçi bir gözle ön yargısız değerlendirmelisiniz.

Oğlak burcu

Oğlak burcu

Sevgili oğlaklar gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konular başta olmak üzere, hayatınızda köklü başlangıçların olacağı güçlü bir Plüton enerjisini vurgulamakta. Hayatınızda güvendiğiniz insanlardan darbe aldınız yanlış insanlara gereğinden fazla önem verip yara aldığınız her noktada şimdi yeni bir siz doğuyor seçimlerinizle hayatınıza yeni bir yön vereceğiniz bir haftadasınız. Duygusal anlamda kanayan yaralarının şifalanmaya başlaması için bitirmeniz gerekenlerin üzerinde kararlılıkla durmalısınız. Sağlığınızla ilgili noktalarda hafta boyunca olumlu ve istikrarlı enerjilerle şifa bulmanızı sağlayacak. Özel hayatınızda ise akışta kalın bir şeyleri başlatan veya bitiren taraf olmak için acele etmeyin su akacak yolunu bulacak sizler özgürleşip refaha kavuşacaksınız.

Kova burcu

Kovalar hayatınızda ayrılıklar bitişler istenmeyen gerginliklerden sonra kararlar alıp söz hakkının sizde olduğunun bilinciyle önemli gelişmeler içerisinde olacağınız bir döngüdesiniz. 20 Ocakta başlayan Plüton kova seyri hayatınızdaki dengeleri değiştirip iyileştirip özünüzde var olan yüksek arzuyu bilgeliği hayatınızın maddi manevi duygusal her noktasına taşımanız için cesaretli kılacak sizleri.  Sağlığınızla ilgili konularda oysa özellikle lenf bezleri hormonsal rahatsızlıklarla ilgili şifalacağınız enerjilerde tedavilerinin ihmal etmeyin. Finansal konularda emek verdiğiniz noktalarda gecikmeler söz konusu olsa da bu haftadan itibaren hak ettiğiniz parayı alabileceğiniz güçlü yansımalar söz konusu.  Özel yaşamınızda bitmesi gerekenin bitip yeni ve güçlü başlangıçlara hazırlandığınız özel bir döngüdesiniz bu hafta gördüğünüz rüyaları dikkate alın.

Balık burcu

Sevgili balıklar 20 Ocak'ta Plüton kova burcundaki seyrine başladı. Hafta boyunca hiç kimsenin avukatlığına soyunmayın. Gökyüzü görmek istemeyen insanlar için gereğinden fazla müdahalede bulunarak kendi hakkınıza girmemeniz adına uyarıyor sizleri. Kimin yanında yer aldığınıza dikkat edin ve hiç kimseye değil kendinize sezgilerinize ve son 3 yıl boyunca yaşadıklarınızın olgunluğuna acı tatlı olaylara odaklanıp kararlar almalısınız. Bu hafta iş değişikliğinden işinizle ilgili yeni ortaklıklar kurmaktan uzak durun biraz beklemek ayrıntılı bir şekilde olayları değerlendirmek yanlış kararlardan koruyacak sizleri. Hafta ortasından itibaren yatırım planlarınızda ilgili olumlu etki ve enerjiler sizleri karşılarken bu güçlü enerjilerin içerisinde yer almaya gayret gösterin. Özel yaşamınıza müdahale eden huzursuzluk çıkartan insanların artık ağzının payını verme zamanı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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