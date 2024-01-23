21 - 24 Ocak 2024 Haftalık Yorumlar

Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda detaylara takılıp kalmadan resmin bütününü görebilmenin faydalarına işaret etmekte. Hafta boyunca çekişmeli tartışmalardan özellikle bu noktalarda risk taşıyan olayları uluorta konuşmaktan uzak durmanız en yüce hayrınıza olacaktır. Bunun yanı sıra yatırım planlarınızda ilgili konularda gökyüzü anlık kararlarla değil gerçekçi aklı selim olanla ilerlemeniz adına uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili noktalarda hafta boyunca baş ağrısı ve sırt bölgesiyle ilgili hassasiyetlerimizi önemseyin özel yaşamınızda ise geçen hafta gerçekleşen yeni ayın enerjisiyle güçlü ve yeni başlangıçlar sizleri destekliyor. Var olan ilişkinizi daha iyi hale getirmek için mücadeleyi ortaya koyma zamanı.

Boğa burcu

Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda önemli fırsatlar önemli teklifler ve yeni projelerin içerisinde yer alabileceğiniz gelişmelere dikkat çekmekte. Sizlere tavsiyem geçtiğimiz 3 aydan sonra gelen bu güçlü enerjiyi profesyonel yaklaşımlarla değerlendirmeli içinize sinen iş ve projelerin içerisinde kararlılıkla yer almaya gayret etmelisiniz. Gizli ve açık düşmanlıklar ile imtihanlardan sonra başarılarınızla yeni başlangıçlar ve oluşumlar içerisinde olma zamanı. Finansal konularda oysa hafta ortasından itibaren yaşanacak iyileşmeler işinizle ilgili kazanımının artacağı gelişmeler terfi zam gibi etkiler sevindirecek sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda oysa bu hafta ruhsal ve bedensel detoks yapabilir uzman bir hekimin önerisi ile detoksa şifa bulabilirsiniz unutmayın. Plüton burç değiştirdi, özel yaşamınızda emeklerinizin sabrınızın karşılığını almaya hazır olmalısınız.

İkizler burcu

Sevgili ikizler gökyüzü bu hafta duygusal hayatınız özel hayatınızda değişken enerjilere dikkat çekmekte. Özellikle verdiğiniz sözleri yerine getirmez veya hayatınızdan çıkardığınız kişiyle ilgili onu hafife alan küçük düşüren konuşmalarda bulunduysanız bu hafta beklenmedik yüzleşmeleri ile karşı karşıya kalmanız mümkün. Bu durum sizi ne kadar rahatsız ederse etsin gerçekçi yaklaşımlar içerisinde olmalı, öfkeyle duygusal kaçışlar içerisinde hareket etmemeniz gerektiğinin bilinciyle yol almalısınız. Hırsla hareket etmek size büyük pişmanlıkları ve iş hayatınızın zarar göreceği durumları tetikleyebilir. Mahremiyet gerektiren konuların gün yüzüne çıkabileceği enerjiler söz konusuyken gökyüzü uyarıyor sizleri. Dikkatli davranın işinizle ilgili konularda oysa bu hafta konsantrasyon eksikliğiniz sebebi ile çalışma arkadaşlarınızın tepkisini alarak huzursuzluklar çıkmasına özellikle yöneticilerimizle ilgili gerginliklere sebebiyet verebilir. Sağlığınızla ilgili noktalarda ise gökyüzü özellikle boğaz yolu enfeksiyonlarına dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri.