2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Panama ile İngiltere gece yarısı (00:00) karşı karşıya geliyor; İngiltere grubu lider tamamlamak istiyor, Panama için ise çok zorlu bir sınav.

Aynı saatte oynanan Hırvatistan-Gana maçı Modric kuşağı için son dans olabilir; Hırvatistan ikinci sırayı garantilemek için kazanmak zorunda, Gana için ise mucize gerek.

Günün en çekişmeli karşılaşması 02:30'da sahneye çıkıyor: Kolombiya-Portekiz. İlk iki maçını kazanarak lider gelen Kolombiya ile durumu netleştirmek isteyen Portekiz aynı sahada; Ronaldo ve James Rodríguez'in buluşması turnuvanın en iddialı maçlarından birini vaat ediyor.

Aynı saatte Kongo DR ile Özbekistan da üst tur için sahaya çıkıyor; Kongo DR kazanmak zorunda, Özbekistan ise sürpriz peşinde.

Sabah 05:00'te Ürdün, Arjantin'i konuk ediyor. Messi ve arkadaşları için formalite görünse de Dünya Kupası'nda formalite olmaz. Messi belki de forma giyip gol sayısını artırmak isteyecek.

Aynı saatteki Cezayir-Avusturya ise grubun en merak uyandıran maçı; iki takım da üst tura çıkma yarışında ve Arjantin'e 3 gol yiyen Cezayir için son şans niteliği taşıyor.

Günün son maçında Güney Afrika ile Kanada gece 22:00'de buluşuyor; Kanada ev sahibi avantajını kullanmak, Güney Afrika ise turnuvada kalmak istiyor. Bu maç aynı zamanda Son 32'nin de ilk maçı olacak.