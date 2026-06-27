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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 23:24
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Gece yarısı başlayan maçlarla birlikte 28 Haziran, turnuvanın en kritik günlerinden biri olmaya aday. Modric'in vedası mı, Ronaldo-James düellosu mu, Messi sürprizi mi? Cevaplar bu gece belli olmaya başlayacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
21 Gün
:
23 Saat
:
35 Dakika
:
00 Saniye
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Bugünün programında yok yok!

Bugünün programında yok yok!

Panama ile İngiltere gece yarısı (00:00) karşı karşıya geliyor; İngiltere grubu lider tamamlamak istiyor, Panama için ise çok zorlu bir sınav.

Aynı saatte oynanan Hırvatistan-Gana maçı Modric kuşağı için son dans olabilir; Hırvatistan ikinci sırayı garantilemek için kazanmak zorunda, Gana için ise mucize gerek.

Günün en çekişmeli karşılaşması 02:30'da sahneye çıkıyor: Kolombiya-Portekiz. İlk iki maçını kazanarak lider gelen Kolombiya ile durumu netleştirmek isteyen Portekiz aynı sahada; Ronaldo ve James Rodríguez'in buluşması turnuvanın en iddialı maçlarından birini vaat ediyor.

Aynı saatte Kongo DR ile Özbekistan da üst tur için sahaya çıkıyor; Kongo DR kazanmak zorunda, Özbekistan ise sürpriz peşinde.

Sabah 05:00'te Ürdün, Arjantin'i konuk ediyor. Messi ve arkadaşları için formalite görünse de Dünya Kupası'nda formalite olmaz. Messi belki de forma giyip gol sayısını artırmak isteyecek. 

Aynı saatteki Cezayir-Avusturya ise grubun en merak uyandıran maçı; iki takım da üst tura çıkma yarışında ve Arjantin'e 3 gol yiyen Cezayir için son şans niteliği taşıyor.

Günün son maçında Güney Afrika ile Kanada gece 22:00'de buluşuyor; Kanada ev sahibi avantajını kullanmak, Güney Afrika ise turnuvada kalmak istiyor. Bu maç aynı zamanda Son 32'nin de ilk maçı olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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