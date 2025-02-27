2025 Yozgat İmsakiye! Bugün Yozgat İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor ve Yozgat’ta da sahurdan iftara uzanan manevi atmosfer şimdiden hissedilmeye başlandı. Oruç tutanlar, sahura ne zaman kalkacaklarını ve iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek için imsakiye bilgilerini araştırıyor. Bu konuda en güvenilir kaynak, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi. Sahur, iftar, imsak ve teravih vakitleri bu takvimde açıkça belirtilerek, ibadetlerin zamanında yerine getirilmesine yardımcı oluyor. Peki, bugün Yozgat’ta iftar saat kaçta? Sahur vakti ne zaman? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Diyanet imsakiyesine göre Yozgat için sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…