2025 Samsun İmsakiye! Bugün Samsun İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Samsun İmsakiye! Bugün Samsun İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek için bulundukları şehirdeki sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Bu konuda en güvenilir bilgi kaynağı ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye. İmsakiye sayesinde sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerini takip ederek Ramazan boyunca ibadetlerin düzenli bir şekilde yapılması sağlanıyor.
Peki, Samsun’da bugün sahur vakti saat kaçta? İftar saati ne zaman? Bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 Diyanet takvimine göre Samsun için sahur, iftar ve bayram namazı vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Samsun iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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