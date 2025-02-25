onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Blog
İnanç
2025 Mardin İmsakiye! Bugün Mardin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Mardin İmsakiye! Bugün Mardin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 04:01

Ramazan ayının manevi huzuru Mardin’de de kendini hissettirirken, sahurdan iftara kadar süren bu özel ibadeti yerine getirenler için imsakiye saatleri büyük önem taşıyor. Oruç tutanlar, sahur vaktinde güne hazırlanırken, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bereketi ve paylaşmanın huzurunu yaşıyor. Günlük ibadetlerin tam vaktinde yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye saatleri, oruç tutanlar için en doğru rehber olarak öne çıkıyor. 

Peki, bugün Mardin’de sahur vakti kaçta? İftar saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte 2025 yılına ait Mardin imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, 2025 imsakiyesine göre Mardin iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın