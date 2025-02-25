2025 Mardin İmsakiye! Bugün Mardin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Mardin İmsakiye! Bugün Mardin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının manevi huzuru Mardin’de de kendini hissettirirken, sahurdan iftara kadar süren bu özel ibadeti yerine getirenler için imsakiye saatleri büyük önem taşıyor. Oruç tutanlar, sahur vaktinde güne hazırlanırken, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında bereketi ve paylaşmanın huzurunu yaşıyor. Günlük ibadetlerin tam vaktinde yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye saatleri, oruç tutanlar için en doğru rehber olarak öne çıkıyor.
Peki, bugün Mardin’de sahur vakti kaçta? İftar saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte 2025 yılına ait Mardin imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Mardin iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın