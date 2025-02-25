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2025 Manisa İmsakiye! Bugün Manisa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Manisa İmsakiye! Bugün Manisa İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 00:01

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Manisa’da da ibadetler ve oruç hazırlıkları hız kazandı. Sahur vakti, oruca güçlü bir başlangıç yapabilmek için büyük önem taşırken, akşam ezanıyla birlikte açılan iftar sofraları sabır ve huzurun en güzel örneklerinden biri oluyor.  Özellikle sahur saatini kaçırmamak ve iftar vaktine tam zamanında ulaşmak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye saatleri en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor. 

Peki, bugün Manisa’da iftar saat kaçta? Sahur ve imsak vakti ne zaman? Teravih namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Manisa imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Manisa iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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