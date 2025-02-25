2025 Konya İmsakiye! Bugün Konya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Konya İmsakiye! Bugün Konya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının bereketi Konya’da da hissedilirken, oruç ibadetini yerine getirenler sahur, iftar ve teravih saatlerini dikkatle takip ediyor. Gün doğmadan yapılan sahur, gün boyu sürecek oruca hazırlanmanın en önemli adımı olurken, akşam ezanıyla birlikte iftar vakti oruç tutanlar için en beklenen an oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye verileri, günün her vakti ibadetlerini doğru zamanlarda yerine getirmek isteyenler için yol gösterici oluyor.
Peki, bugün Konya’da iftar saat kaçta? Sahur ve imsak vakti ne zaman? Teravih namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Konya imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Konya iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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