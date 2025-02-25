2025 Kocaeli İmsakiye! Bugün Kocaeli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kocaeli İmsakiye! Bugün Kocaeli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının manevi atmosferi tüm Türkiye'yi sararken, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur, iftar ve teravih vakitlerini büyük bir titizlikle takip ediyor. Gün doğmadan önce yapılan sahur, oruç tutacaklar için en önemli hazırlıklardan biri olurken, akşam ezanıyla birlikte açılan iftar ise sabırla beklenen anın müjdecisi oluyor.
Peki, bugün Kocaeli’de iftar saat kaçta? Sahur ve imsak vakti ne zaman? Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Kocaeli imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kocaeli iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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