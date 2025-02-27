2025 Kars İmsakiye! Bugün Kars İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Dayanışma ve yardımlaşma ile sofralarda olanın bölüşüldüğü Ramazan ayı gelip çattı! Milyonlarca Müslümanın dualar ve ibadetlerle geçirdiği bu mübarek ayda oruç tutmak ise farz. Bu yüzden pek çok kişi ibadetlerini saati saatine yerine getirmek için Diyanet İşleri'nin 2025 imsakiyesini araştırıyor. Peki, bugün Kars için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kars'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kars'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...