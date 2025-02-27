2025 Isparta İmsakiye! Bugün Isparta İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl da kalplerimize sevgi ve sofralarımıza bereket oluyor. Maneviyatı yüksek ve mübarek Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. İlk sahur ile birlikte Ramazan ayı boyunca oruç tutmayı arzulayan milyonlarca kişi ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiyeyi yakından takip ediyor. İmsakiyede sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Isparta için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Isparta'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Isparta'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...