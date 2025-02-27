2025 Iğdır İmsakiye! Bugün Iğdır İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Iğdır İmsakiye! Bugün Iğdır İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Müslüman alemi için en çok değerli ve mübarek kabul edilen Ramazan ayını dualar ve ibadetlerle geçirmek hepimiz için önemlidir. Özellikle bu mübarek ay boyunca oruç tutmak sofralara bolluk, bereket ve afiyet getirir. Bu yüzden pek çok kişi Diyanet İşleri tarafından hazırlanan imsakiyeyi yakından takip ederek yaşadığı şehrin sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerini öğreniyor. Peki, bugün Iğdır için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Iğdır'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Iğdır'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Iğdır iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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