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2025 Giresun İmsakiye! Bugün Giresun İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Giresun İmsakiye! Bugün Giresun İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 16:01

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İslam aleminde Ramazan'ın huzur dolu atmosferi hissedilmeye başlandı. Bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen Ramazan, yine dualarla karşılanacak. Bu mübarek günlerde oruç tutmaya hazırlananlar ise yaşadıkları şehrin imsakiyesini yakın takibe aldılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de yerini aldı. Peki, bugün Giresun için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Giresun'da bayram namazı kaçta? 

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Giresun'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

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İşte, 2025 imsakiyesine göre Giresun iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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