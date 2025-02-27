2025 Giresun İmsakiye! Bugün Giresun İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İslam aleminde Ramazan'ın huzur dolu atmosferi hissedilmeye başlandı. Bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi gününe denk gelen Ramazan, yine dualarla karşılanacak. Bu mübarek günlerde oruç tutmaya hazırlananlar ise yaşadıkları şehrin imsakiyesini yakın takibe aldılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de yerini aldı. Peki, bugün Giresun için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Giresun'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Giresun'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...