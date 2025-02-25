2025 Eskişehir İmsakiye! Bugün Eskişehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Eskişehir İmsakiye! Bugün Eskişehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Müslüman alemi 11 aydan daha mübarek olan Ramazan ayına hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayının yaklaşmasıyla il il imsakiye vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Eskişehir için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Eskişehir’de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Eskişehir imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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