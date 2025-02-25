2025 Eskişehir İmsakiye! Bugün Eskişehir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Müslüman alemi 11 aydan daha mübarek olan Ramazan ayına hazırlanıyor. Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayının yaklaşmasıyla il il imsakiye vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Eskişehir için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Eskişehir’de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Eskişehir imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...