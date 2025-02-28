2025 Erzincan İmsakiye! Bugün Erzincan İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Her yıl olduğu gibi Ramazan bu yıl da idrak edilecek. 11 ayın sultanı Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İslam alemi için bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da milyonlarca Müslüman oruç ibadetini gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın il il imsakiye yayımlamasıyla iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Erzincan için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Erzincan'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Erzincan imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...