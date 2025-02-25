2025 Diyarbakır İmsakiye! Bugün Diyarbakır İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan 1 Mart'ta başlayacak. 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gecede ilk sahura kalkılacak. Milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirecek. Vatandaşlar tarafından imsakiye araştırılmaya başlandı. Diyanet'in il il yayımladığı imsakiye ile iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Diyarbakır için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Diyarbakır bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Diyarbakır imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...