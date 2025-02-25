2025 Denizli İmsakiye! Bugün Denizli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Mübarek Ramazan ayı geldi çattı. Birlik ve beraberliğe bir kez daha şükrettiğimiz bolluk, bereket ayı olan Ramazan'da oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan bu sene 1 Mart'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaş Ramazan imsakiyesi araştırmaya başladı. Diyanet'in il il imsakiye yayımlamasıyla iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Denizli için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Denizli’de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Denizli imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...