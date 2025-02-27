2025 Çorum İmsakiye! Bugün Çorum İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart'ta başlayacak. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında oruç ibadeti milyonlarca vatandaş tarafından yerine getirilecek. 2025 Ramazan ayı imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Merak edilen imsakiye Diyanet tarafından yayımlandı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Çorum için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Çorum’da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Çorum imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...