2025 Çankırı İmsakiye! Bugün Çankırı İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Mübarek ayda milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirecek. 2025 yılı Ramazan ayı için iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de vatandaşlar tarafından araştırıldı. Diyanet il il imsakiye yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli olmuş oldu.

Peki, bugün Çankırı için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Çankırı’da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Çankırı imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...