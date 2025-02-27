2025 Bolu İmsakiye! Bugün Bolu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Bolu İmsakiye! Bugün Bolu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayı 2025 yılında 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece başlayacak. Milyonlarca Müslüman için Ramazan heyecanı başladı. 11 aydan daha mübarek olan bu ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından il il yayımlandı. Diyanet'in yayımladığı imsakiye ile iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli olmuş oldu. Peki, bugün Bolu için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bolu’da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bolu imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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