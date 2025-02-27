2025 Bolu İmsakiye! Bugün Bolu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayı 2025 yılında 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece başlayacak. Milyonlarca Müslüman için Ramazan heyecanı başladı. 11 aydan daha mübarek olan bu ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından il il yayımlandı. Diyanet'in yayımladığı imsakiye ile iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli olmuş oldu. Peki, bugün Bolu için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bolu’da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bolu imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...