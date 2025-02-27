2025 Bitlis İmsakiye! Bugün Bitlis İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Bitlis İmsakiye! Bugün Bitlis İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve Şaban aylarından sonra gelen ve 11 aydan daha mübarek ay olan Ramazan’da milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Bu sene Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Mübarek aya sayılı günler kala Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. Diyanet il il imsakiye yayımladı. Böylece iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Bitlis için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bitlis’te bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Bitlis imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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