onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Blog
İnanç
2025 Bilecik İmsakiye! Bugün Bilecik İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

2025 Bilecik İmsakiye! Bugün Bilecik İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 00:01

İslam alemi 2025 yılında on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlıyor. 1 Mart itibariyle başlayan Ramazan'da oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak, dualar okunacak. Oruç ibadetini en doğru şekilde idrak edebilmek için ise imsakiye araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyesini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il imsakiyesinde araştırıyor. İmsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Bilecik için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bilecik'te bayram namazı kaçta? 

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Bilecik'te imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, 2025 imsakiyesine göre Bilecik iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇

Herkese hayırlı Ramazanlar!

Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın