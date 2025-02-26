2025 Bilecik İmsakiye! Bugün Bilecik İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

İslam alemi 2025 yılında on bir ayın sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlıyor. 1 Mart itibariyle başlayan Ramazan'da oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak, dualar okunacak. Oruç ibadetini en doğru şekilde idrak edebilmek için ise imsakiye araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin imsakiyesini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il il imsakiyesinde araştırıyor. İmsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Bilecik için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bilecik'te bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Bilecik'te imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...