2025 Balıkesir İmsakiye! Bugün Balıkesir İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar imsakiye araştırmalarına başladı. Bu konuda en doğru kaynak ise Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. İmsakiyelerde iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Balıkesir için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Balıkesir'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Balıkesir imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...