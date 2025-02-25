2025 Aydın İmsakiye! Bugün Aydın İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Aydın İmsakiye! Bugün Aydın İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Müslümanların en mübarek ayı olan Ramazan 2025 yılında Mart ayında idrak edilecek. Ramazan'da tutulması farz olan oruçlar tutulacak, ibadetler yerine getirilecek. Orucu tam anlamıyla eda etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları şehrin imsakiyesini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı imsakiyede iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini listeledi. Peki, bugün Aydın için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Aydın'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 Diyanet il il imsakiyeye göre Aydın imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Aydın iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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