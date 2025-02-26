2025 Amasya İmsakiye! Bugün Amasya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Amasya İmsakiye! Bugün Amasya İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan'da milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getiririyor. 1 Mart'ta başlayan Ramazan için en çok da imsakiye araştırması yapılıyor. Müslümanlar oruç ibadetini en doğru şekilde idrak edebilmek için yaşadıkları şehrin imsakiyesini Diyanet üzerinden araştırıyor. Diyanet il il imsakiye ile iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oluyor. Peki, bugün Amasya için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Amasya'da bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Amasya'da imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Amasya iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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