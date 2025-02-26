2025 Adıyaman İmsakiye! Bugün Adıyaman İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Ramazan bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirelecek, dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Türkiye'nin dört bir köşesinde ise Ramazan imsakiyesi araştırmaları başladı. Diyanet il il imsakiye yayımladı, iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu. Peki, bugün Adıyaman için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Adıyaman'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Adıyaman imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...