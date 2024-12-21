2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Kulaklıkları

Yüksek son ses seviyesi ile dikkat çeken Nothing Ear Stick Wireless Kulaklık, silikonsuz yapısıyla karşımıza çıkıyor. 12.6 mm dinamik sürücüleri ve IP54 suya karşı koruması bulunuyor. Bunun yanında tek şarjla 3 saat boyunca süren mikrofon performansı da oldukça beğeniliyor. Fiyatı 1.699,00TL.

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Kullanıcı Yorumu:

Nothing, ülkemizde az bilinen ama yurtdışında çok tanınan bir marka. Burada fiyatı da dışarıya göre çok uygun. Materyal kalitesi çok yüksek. Ses kalitesi de, kulak içine giren silikon olmadığı düşünülünce, çok iyi. Telefondaki uygulaması da son derece kaliteli. Bu fiyata böyle bir ürün gerçekten bulunmaz.