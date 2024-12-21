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2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Kulaklıkları

etiket 2024 Yılının Fiyat Performans Ürünü Olan Kulaklıkları

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 19:01

Müzik dinlemek, oyun oynamak ya da iş hayatında kullanmak için vazgeçilmez birer araç haline gelen kulaklıklar arasından, 2024 yılı boyunca fiyat performans olarak başarılı bulunan ürünleri sizler için listeledik.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' 

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir

'Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.'

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Qcy HT08 Melobuds Pro Kablosuz Kulaklık

Qcy HT08 Melobuds Pro Kablosuz Kulaklık

ANC açık olarak tek şarjla 7,5 saate kadar, kutu ile birlikte ise 30 saat boyunca kullanım imkanı veren Qcy HT08 Melobuds Pro; Bluetooth 5.3 teknolojisi ile geliyor. Yağmur ve terlemeye karşı IPX5 koruması bulunuyor. Ayrıca çift cihaz desteğinin yanında, oyun modu da yer alıyor. Fiyatı 1.499,02TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürün fiyatına göre üst düzey özelliklere sahip. Spor salonunda kullanıyorum. Önceki kulaklığıma göre dış sesleri kulaklığıma yansıtmama konusunda çok başarılı. Önceki kulaklığımda bu özellik yoktu. Şeffaflık özelliği çok iyi. Kendi uygulamasında bir çok ayar mevcut. Kutusu küçük ve şık.

Nothing Ear Stick Wireless Kulaklık

Nothing Ear Stick Wireless Kulaklık

Yüksek son ses seviyesi ile dikkat çeken Nothing Ear Stick Wireless Kulaklık, silikonsuz yapısıyla karşımıza çıkıyor. 12.6 mm dinamik sürücüleri ve IP54 suya karşı koruması bulunuyor. Bunun yanında tek şarjla 3 saat boyunca süren mikrofon performansı da oldukça beğeniliyor. Fiyatı 1.699,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Nothing, ülkemizde az bilinen ama yurtdışında çok tanınan bir marka. Burada fiyatı da dışarıya göre çok uygun. Materyal kalitesi çok yüksek. Ses kalitesi de, kulak içine giren silikon olmadığı düşünülünce, çok iyi. Telefondaki uygulaması da son derece kaliteli. Bu fiyata böyle bir ürün gerçekten bulunmaz.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Sahip olduğu hızlı şarj özelliği ile 10 dakikada 2 saatlik kullanım imkanına sahip olan Anker Soundcore R50i, her kulağa uyabilecek yapıda üretiliyor. Önceden ayarlanmış 22 tane EQ ayarı bulunan bu kulaklıkta Bluetooth 5.3 teknolojisi bulunuyor. Ayrıca suya karşı IPX5 suya karşı dayanıklılığı da mevcut. Fiyatı 799,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Şarjı çok iyi gidiyor. Ses kalitesi bu fiyata göre çok çok üst seviye. Mic konusunda da geçerli.

Huawei Freebuds Se 2 Kablosuz Kulaklık

Huawei Freebuds Se 2 Kablosuz Kulaklık

Huawei Freebuds Se 2; 10 dakikalık hızlı şarj özelliği sayesinde 3 saat boyunca kullanım imkanı sağlıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile karşımıza çıkan bu üründe, su ve tere karşı koruma bulunuyor. Ses kalitesi olarak da oldukça beğeni topluyor. Fiyatı 1.104,15TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Telefon görüşmesi çok üst seviyede, mikrofon mükemmel. Müzik dinlemede çok iyi durumda. Şarj etmeyi unutabilirsiniz abartmıyorum.

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore Q21i NC Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kulağınızı rahatsız etmeyecek olan Anker Soundcore Q21i NC, bass performansı ile ön plana çıkıyor. Kulağı tam saran tasarımı sayesinde beğeni toplayan bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Ayrıca çift cihaz desteğine de sahip. Fiyatı 1.399,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Mükemmel. Bu fiyata inanılmaz hatta. Tam bir F/P ürünü. Sesçiyim ve beni tatmin etti. EQ yaparsanız sizi tatmin etmemesi için bir ihtimal veremiyorum.

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Qcy T13 ANC 4 Kablosuz Kulaklık

Qcy T13 ANC 4 Kablosuz Kulaklık

ANC Gürültü Engelleme kapalıyken, kulaklıkla 7 saat, şarj kutusu ile birlikte toplam 30 saat kullanım süresi sunan Qcy T13 ANC 4 Kablosuz Kulaklık; 4 adet mikrofonu ile karşımıza çıkıyor. 10 metreye kadar bağlantı mesafesi bulunan bu üründe 10 mm dinamik sürücüler bulunuyor. Ayrıca oyun moduna da sahip. Fiyatı 729 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Zaten kullandığım bir kulaklıktı, tekrar sipariş verdim. İyi bir kulaklık arıyorsanız Qcy kesinlikle ilk tercihiniz olmalı. Tam bir fiyat performans ürünü.

Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Jbl Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Toplamda 57 saate kadar kullanım süresi sunan bu üründe, hızlı şarj özelliği mevcut. 32mm dinamik sürücüler, Bluetooth 5.3 özelliği ve uygulama desteği de bulunuyor. Ayrıca yastıklı kafa bandı ve yumuşak kulak yastıkları ile rahat bir kullanım sağlıyor. Fiyatı 1.529,00 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürün gerçekten çok güzel. Jbl kalitesi orijinal ses kalitesi gerçekten çok farklı ve güzel pedleri sayesinde de çok rahat. Aramada mikrofon sesi çok iyi iletiyor hiç sorun yok. Ses kalitesi vs ürün çok kaliteli ve güzel. Jbl kalitesi fiyatını hak ediyor, sürekli artıyor. Bulmuşken alın, pişman olmazsınız.

Pusat Lite 7.1 Surround Ses RGB Oyuncu Kulaklığı

Pusat Lite 7.1 Surround Ses RGB Oyuncu Kulaklığı

Geniş ve esneyebilen yapısı ile oldukça rahat bir kullanım sunan Pusat Lite Oyuncu Kulaklığı, küçük titreşimler vererek oyun oynarken veya film izlerken daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. 50mm sürüleri bulunan bu ürün, oyun performansının yanında müzik kalitesi olarak geçerli not alıyor. Fiyatı 1.649,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Ürün beklediğimden çok daha üst seviyede olduğunu kullanma imkanı bulunca anladım. Sesi çok yüksek ve titreşim özelliği de var. Kaliteli ürün. Tavsiye ederim herkese.

Havit Gamenote Fuxi-H3 Gaming Oyuncu Kulaklığı

Havit Gamenote Fuxi-H3 Gaming Oyuncu Kulaklığı

Kumaş kulak pedleri sayesinde terleme yapmadan uzun süre kulağınızda taşıyabileceğiniz bir model olan Havit Gamenote Fuxi-H3, fiyatı göz önüne alındığında iyi bir malzeme kalitesine sahip. Bluetooth, 2.4 Ghz dongle, Type-C Audio Kablo ve 3.5mm Audio Kablo olmak üzere 4 farklı bağlantı seçeneği bulunuyor. Ayrıca gelen sesin yönünü anlamamıza yarayan 7.1 Surround Ses özelliği de mevcut. Fiyatı 1.179,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Tam bir fiyat performans kulaklığı. İyi ki almışım. Ses kalitesi, mikrofon kalitesi güzel. Özellikle de kulak pedlerinin bez olması çok iyi.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kulakiçi Kulaklık

Hızlı şarj özelliği, uygulama desteği ve 30 saatlik kullanım süresi ile gözümüze çarpan Xiaomi Redmi Buds 6 Active; IPX4 su ve tere karşı dayanıklılığı ile karşımıza çıkıyor. 14.2 mm sürücüleri ve Bluetooth 5.4 özelliği ile geliyor. Ayrıca EQ ayarlarında yüksek son ses modu da bulunuyor. Fiyatı 679,00TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kullanıcı Yorumu:

Arkadaşlar kesinlikle çok iyi BİR kulaklık, almayı düşünenler bu fiyat bandında bence en iyisi bu. Ben baya araştırdım almadan önce ama şuan çok memnunum. Dokunma hareketleri özelleştirilebiliyor. Kulaklık bağlı değilken uygulamadan kutu şarjı ve sağ sol kulaklık şarjı görünüyor ama bağlanınca sadece kulaklıklar görünüyor. güzel bir detay. Fiyatını hak ediyor.

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yildiz.oguz
yildiz.oguz
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