2024'ün İlk Sabahında Hayal Kırıklığına Uğrayanlar: "Dünün Aynısı"
2024'ün İlk Sabahında Hayal Kırıklığına Uğrayanlar: "Dünün Aynısı"
Her yılbaşında aynı umutlarla yeni yıla girenler yine aynı umutsuzluklar yeni yıla uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Aralık gecesi saat 23:59 olduğunda bu moda bürünenler, her yıl 1 Ocak 00:01'de boş boş etrafına bakınıyor. Bu yılda hem bu sahnenin hem de sabah kalkınca hiçbir şeyin değişmediğini görenlerin "dünün aynısı" tweetlerini sizler için derledik.
Bazılarına aynı gibi görünmese de
Her yıl 1 Ocak'ta yaşanan hayal kırıklığı yeniden yüklendi.
Büyük umutlar ve beklentilerle girilen yeni yılda,
Tarihin değişmesi dışında hiçbir şey değişmiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimileri bu aynılığı uzun süredir yaşarken,
Kimileri de 1,75 hızda atlamak ister gibiydi.
Piyango çıkmayınca hissedilen...
Dertleri değişmeyenler,
Yılbaşı eğlencesinde evi fazla kirletenler,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir yaş yaşlananlar,
Daha eskiye gidenler de oldu.
Yine de her yeni yılın daha güzel günler getirmesi umudunun,
Hiç kaybolmaması dileği
Değişmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin için de değişiklikler hep daha iyiye olsun dileriz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda