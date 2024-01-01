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2024'ün İlk Sabahında Hayal Kırıklığına Uğrayanlar: "Dünün Aynısı"

2024'ün İlk Sabahında Hayal Kırıklığına Uğrayanlar: "Dünün Aynısı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.01.2024 - 16:10

Her yılbaşında aynı umutlarla yeni yıla girenler yine aynı umutsuzluklar yeni yıla uyandı.

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31 Aralık gecesi saat 23:59 olduğunda bu moda bürünenler, her yıl 1 Ocak 00:01'de boş boş etrafına bakınıyor. Bu yılda hem bu sahnenin hem de sabah kalkınca hiçbir şeyin değişmediğini görenlerin "dünün aynısı" tweetlerini sizler için derledik.

31 Aralık gecesi saat 23:59 olduğunda bu moda bürünenler, her yıl 1 Ocak 00:01'de boş boş etrafına bakınıyor. Bu yılda hem bu sahnenin hem de sabah kalkınca hiçbir şeyin değişmediğini görenlerin "dünün aynısı" tweetlerini sizler için derledik.

Bazılarına aynı gibi görünmese de

Her yıl 1 Ocak'ta yaşanan hayal kırıklığı yeniden yüklendi.

Her yıl 1 Ocak'ta yaşanan hayal kırıklığı yeniden yüklendi.
twitter.com

Büyük umutlar ve beklentilerle girilen yeni yılda,

Büyük umutlar ve beklentilerle girilen yeni yılda,
twitter.com

Tarihin değişmesi dışında hiçbir şey değişmiyordu.

Tarihin değişmesi dışında hiçbir şey değişmiyordu.
twitter.com
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Kimileri bu aynılığı uzun süredir yaşarken,

Kimileri bu aynılığı uzun süredir yaşarken,
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Kimileri de 1,75 hızda atlamak ister gibiydi.

Kimileri de 1,75 hızda atlamak ister gibiydi.
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Piyango çıkmayınca hissedilen...

Piyango çıkmayınca hissedilen...
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Dertleri değişmeyenler,

Yılbaşı eğlencesinde evi fazla kirletenler,

Yılbaşı eğlencesinde evi fazla kirletenler,
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Bir yaş yaşlananlar,

Daha eskiye gidenler de oldu.

Daha eskiye gidenler de oldu.
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Yine de her yeni yılın daha güzel günler getirmesi umudunun,

Yine de her yeni yılın daha güzel günler getirmesi umudunun,
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Hiç kaybolmaması dileği

Hiç kaybolmaması dileği
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Değişmedi.

Değişmedi.
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Sizin için de değişiklikler hep daha iyiye olsun dileriz.

Sizin için de değişiklikler hep daha iyiye olsun dileriz.
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